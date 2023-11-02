Гречка вийде просто божественною, якщо додати один незвичайний продукт

Ідеальний варіант для ситного сімейного обіду

Один із найкорисніших і найцінніших продуктів – гречка. Її можна готувати по-різному: варити на воді, молоці, готувати з вершковим маслом, засмажкою, м’ясом і овочами або ж подати на вечерю незвичайну гречку по-царськи.

"Важно знать" ділиться незвичайним рецептом – гречки з рибними консервами. Незвичайна страва і вигляд має чудовий, і на смак виходить чарівною. Спробуйте приготувати таку кашу та переконайся сам!

Як приготувати гречку з консервованим тунцем

Інгредієнти:

2 склянки води;

1,5 склянки гречки;

консервований тунець у маслі;

2 солоних огірочки;

1 цибулина;

соняшникова олія — для смаження;

сіль, спеції — на свій смак.

Спосіб приготування:

Гречку обов’язково попередньо переберіть, промийте та просушіть. Просушену крупу висипте на сковороду, додайте соняшникову олію та злегка прогрійте гречку. Така обсмажена гречка на смак буде набагато кращою за звичайну. Коли гречка почне стріляти, додайте воду і трохи посоліть. Варіть крупу до готовності. Цибулю очистьте, помийте, наріжте кільцями та обсмажте окремо. Насамкінець додайте солоні огірки та потримайте їх трохи на вогні. Цибулю та огірки відправте до готової гречки, туди ж додайте тунець, ретельно все перемішайте, дайте настоятися 10-15 хвилин і подавайте на стіл.

Раніше "Телеграф" розповідав, як зварити гречку, щоб її вийшло вдвічі більше. Це заощадить вам гроші.