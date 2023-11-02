Гречка вийде просто божественною, якщо додати один незвичайний продукт
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Ідеальний варіант для ситного сімейного обіду
Один із найкорисніших і найцінніших продуктів – гречка. Її можна готувати по-різному: варити на воді, молоці, готувати з вершковим маслом, засмажкою, м’ясом і овочами або ж подати на вечерю незвичайну гречку по-царськи.
"Важно знать" ділиться незвичайним рецептом – гречки з рибними консервами. Незвичайна страва і вигляд має чудовий, і на смак виходить чарівною. Спробуйте приготувати таку кашу та переконайся сам!
Як приготувати гречку з консервованим тунцем
Інгредієнти:
- 2 склянки води;
- 1,5 склянки гречки;
- консервований тунець у маслі;
- 2 солоних огірочки;
- 1 цибулина;
- соняшникова олія — для смаження;
- сіль, спеції — на свій смак.
Спосіб приготування:
- Гречку обов’язково попередньо переберіть, промийте та просушіть. Просушену крупу висипте на сковороду, додайте соняшникову олію та злегка прогрійте гречку. Така обсмажена гречка на смак буде набагато кращою за звичайну.
- Коли гречка почне стріляти, додайте воду і трохи посоліть. Варіть крупу до готовності.
- Цибулю очистьте, помийте, наріжте кільцями та обсмажте окремо. Насамкінець додайте солоні огірки та потримайте їх трохи на вогні.
- Цибулю та огірки відправте до готової гречки, туди ж додайте тунець, ретельно все перемішайте, дайте настоятися 10-15 хвилин і подавайте на стіл.
Раніше "Телеграф" розповідав, як зварити гречку, щоб її вийшло вдвічі більше. Це заощадить вам гроші.