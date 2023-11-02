Гречка получится просто божественной, если добавить один необычный продукт
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Идеальный вариант для сытного семейного обеда
Один из самых полезных и ценных продуктов – гречка. Ее можно готовить по-разному: варить на воде, молоке, готовить со сливочным маслом, зажаркой, мясом и овощами или же подать на ужин необычную гречку по-царски.
"Важно знать" делится необычным рецептом — гречки с рыбными консервами. Необычное блюдо и выглядит отлично, и на вкус выходит волшебным. Попробуйте приготовить такую кашу и убедись сам!
Как приготовить гречку с консервированным тунцом
Ингредиенты:
- 2 стакана воды;
- 1,5 стакана гречки;
- консервированный тунец в масле;
- 2 соленых огурчика;
- 1 луковица;
- подсолнечное масло — для жарки;
- соль, специи — по своему вкусу.
Способ приготовления:
- Гречку обязательно предварительно переберите, промойте и просушите. Просушенную крупу высыпьте на сковороду, добавьте подсолнечного масла и слегка прогрейте гречку. Такая обжаренная гречка на вкус будет намного лучше обычной.
- Когда гречка начнет "стрелять", добавьте воду и немного посолите. Варите крупу до готовности.
- Лук очистите, помойте, нарежьте колечками и обжарьте отдельно. В конце добавьте соленые огурцы и подержите их немного на огне.
- Лук и огурцы отправьте к готовой гречке, туда же добавьте тунец, тщательно все перемешайте, дайте настояться 10-15 минут и подавайте на стол.
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