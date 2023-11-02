Гречка получится просто божественной, если добавить один необычный продукт

Идеальный вариант для сытного семейного обеда

Один из самых полезных и ценных продуктов – гречка. Ее можно готовить по-разному: варить на воде, молоке, готовить со сливочным маслом, зажаркой, мясом и овощами или же подать на ужин необычную гречку по-царски.

"Важно знать" делится необычным рецептом — гречки с рыбными консервами. Необычное блюдо и выглядит отлично, и на вкус выходит волшебным. Попробуйте приготовить такую кашу и убедись сам!

Как приготовить гречку с консервированным тунцом

Ингредиенты:

2 стакана воды;

1,5 стакана гречки;

консервированный тунец в масле;

2 соленых огурчика;

1 луковица;

подсолнечное масло — для жарки;

соль, специи — по своему вкусу.

Способ приготовления:

Гречку обязательно предварительно переберите, промойте и просушите. Просушенную крупу высыпьте на сковороду, добавьте подсолнечного масла и слегка прогрейте гречку. Такая обжаренная гречка на вкус будет намного лучше обычной. Когда гречка начнет "стрелять", добавьте воду и немного посолите. Варите крупу до готовности. Лук очистите, помойте, нарежьте колечками и обжарьте отдельно. В конце добавьте соленые огурцы и подержите их немного на огне. Лук и огурцы отправьте к готовой гречке, туда же добавьте тунец, тщательно все перемешайте, дайте настояться 10-15 минут и подавайте на стол.

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