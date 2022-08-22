Вечеря для лінивих: дуже простий рецепт баклажанів з курочкою

Курка з баклажанами як альтернатива швидкому обіду чи вечері

Синенькі – це такі овочі, з яких можна приготувати різноманітні смачні страви. Наприклад, баклажани можна замаринувати, або приготувати із синеньких відмінну кабачкову ікру на зиму.

Але якщо ви не бажаєте "паритися" на кухні, готуючи щось складне, то приготування печених баклажанів з куркою не забере багато часу і сил. Це дуже просто і швидко, а головне – всі інгредієнти для страви точно знайдуться у вашому холодильнику.

Як приготувати баклажани з куркою

Інгредієнти:

баклажан — 2 шт.

цибуля ріпчаста — 1 шт.

перець болгарський — 1 шт.

філе куряче — 300 г

сир — 70 г

сіль за смаком

перець — за смаком

олія

Приготування:

Цибулю чистимо, ріжемо і відправляємо в сковорідку з олією. До цибулі відправляємо нарізаний болгарський перець, перемішуємо та продовжуємо смажити. Сюди ж відправляємо нарізані кубиками баклажани та дрібно нарізане куряче філе. Все солимо, перчимо і тушимо хвилин 10. Все зі сковорідки перекладаємо у форму, посипаємо натертим на дрібній тертці сиром і відправляємо в розігріту до 200 градусів духовку. Чекаємо, коли сир розплавиться і злегка підрум’яниться.

Раніше "Телеграф" публікував рецепт фаршированих баклажанів на зиму. Така заготівля прикрасить собою як святковий стіл, так і затишну сімейну вечерю.