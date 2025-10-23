Перший чоловік змусив зробити аборт, другий — бив: що відомо про особисте життя донеччанки "Валюхи" зі "Сватів"

Кравченко навіть намагалася забрати з родини свого колегу по "Сватах"

Тетяна Кравченко, яка запам’яталася глядачам завдяки ролі Валюхи у серіалі "Свати", народилася в Донецьку, але відкрито підтримала Росію. Наразі актрисі 71 рік, однак особисте щастя їй так і не вдалося знайти.

Донеччанка Тетяна Кравченко після початку повномасштабної війни підтримала війну проти України та критикувала Володимира Зеленського

Зірка "Сватів" двічі була у шлюбі, народила доньку, але особисте життя у неї так і не склалося

Чому розпалися шлюби Тетяни Кравченко зі "Сватів"

Актриса Тетяна Кравченко познайомилася зі своїм першим чоловіком, художником-постановником Володимиром Лавінським, ще бувши студенткою четвертого курсу. Між ними швидко спалахнули почуття, і невдовзі пара вирішила одружитися.

Тетяна Кравченко у молодості

Однак сімейне життя виявилося непростим. Чоловік ревнував Тетяну до колег і був проти народження дітей. В одному з інтерв’ю зірка "Сватів" розповіла, що на вимогу чоловіка була змушена зробити аборт. За два роки шлюбу Кравченко подала на розлучення.

Тетяна Кравченко двічі невдало виходила заміж

Згодом "Валюха" зустріла адміністратора "Ленфільму" Дмитра Гербачевського. Пара закохалася, зіграла весілля і Тетяна народила первістка — дочку Анну.

Тетяна Кравченко з другим чоловіком та дочкою

Проте їхнє сімейне життя закінчилося через 6 років. Між подружжям почастішали конфлікти, які почали переростати у фізичне насильство. Після чергової сімейної сварки та побоїв Тетяна пішла від чоловіка.

Тетяна Кравченко та її єдина донька Анна

Актриса залишилася з єдиною дочкою Анною та зосередила увагу на кар’єрі. Хоча не залишала спроб налагодити особисте життя. Під час зйомок серіалу "Свати" Тетяна закохалася у свого екранного чоловіка, путініста Федора Добронравова.

Кравченко розповіла, що намагалася його спокусити й заради цього схудла і змінила зачіску, але симпатія виявилася не взаємною, оскільки Добронравов давно одружений.

Тетяна Кравченко намагалася забрати з родини колегу по "Сватах"

Зараз зрадниці 71 рік, і вона не витрачає більше часу на серцеві справи. Тетяна більше часу приділяє дочці та своїй онуці.

