Перший чоловік змусив зробити аборт, другий — бив: що відомо про особисте життя донеччанки "Валюхи" зі "Сватів"
Кравченко навіть намагалася забрати з родини свого колегу по "Сватах"
Тетяна Кравченко, яка запам’яталася глядачам завдяки ролі Валюхи у серіалі "Свати", народилася в Донецьку, але відкрито підтримала Росію. Наразі актрисі 71 рік, однак особисте щастя їй так і не вдалося знайти.
Що відомо:
- Донеччанка Тетяна Кравченко після початку повномасштабної війни підтримала війну проти України та критикувала Володимира Зеленського
- Зірка "Сватів" двічі була у шлюбі, народила доньку, але особисте життя у неї так і не склалося
Чому розпалися шлюби Тетяни Кравченко зі "Сватів"
Актриса Тетяна Кравченко познайомилася зі своїм першим чоловіком, художником-постановником Володимиром Лавінським, ще бувши студенткою четвертого курсу. Між ними швидко спалахнули почуття, і невдовзі пара вирішила одружитися.
Однак сімейне життя виявилося непростим. Чоловік ревнував Тетяну до колег і був проти народження дітей. В одному з інтерв’ю зірка "Сватів" розповіла, що на вимогу чоловіка була змушена зробити аборт. За два роки шлюбу Кравченко подала на розлучення.
Згодом "Валюха" зустріла адміністратора "Ленфільму" Дмитра Гербачевського. Пара закохалася, зіграла весілля і Тетяна народила первістка — дочку Анну.
Проте їхнє сімейне життя закінчилося через 6 років. Між подружжям почастішали конфлікти, які почали переростати у фізичне насильство. Після чергової сімейної сварки та побоїв Тетяна пішла від чоловіка.
Актриса залишилася з єдиною дочкою Анною та зосередила увагу на кар’єрі. Хоча не залишала спроб налагодити особисте життя. Під час зйомок серіалу "Свати" Тетяна закохалася у свого екранного чоловіка, путініста Федора Добронравова.
Кравченко розповіла, що намагалася його спокусити й заради цього схудла і змінила зачіску, але симпатія виявилася не взаємною, оскільки Добронравов давно одружений.
Зараз зрадниці 71 рік, і вона не витрачає більше часу на серцеві справи. Тетяна більше часу приділяє дочці та своїй онуці.
