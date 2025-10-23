Первый муж заставил сделать аборт, второй — избивал: что известно о личной жизни дончанки "Валюхи" из "Сватов"

Кравченко даже пыталась увезти из семьи своего коллегу по "Сватах"

Татьяна Кравченко, которая запомнилась зрителям по роли Валюхи в сериале "Сваты", родилась в Донецке, но открыто поддержала Россию. Сейчас актрисе 71 год, однако личное счастье ей так и не удалось найти.

Что известно:

Дончанка Татьяна Кравченко после начала полномасштабной войны поддержала войну против Украины и критиковала Владимира Зеленского

Звезда "Сватов" дважды была в браке, родила дочь, но личная жизнь у нее так и не сложилась

Почему распались браки Татьяны Кравченко из "Сватов"

Актриса Татьяна Кравченко познакомилась со своим первым мужем, художником-постановщиком Владимиром Лавинским, еще будучи студенткой четвертого курса. Между ними быстро вспыхнули чувства, и вскоре пара решила пожениться.

Татьяна Кравченко в молодости

Однако семейная жизнь оказалась непростой. Супруг ревновал Татьяну к коллегам и был против рождения детей. В одном из интервью звезда "Сватов" рассказала, что по настоянию мужа была вынуждена сделать аборт. Через два года брака Кравченко подала на развод.

Татьяна Кравченко дважды неудачно выходила замуж

Спустя время "Валюха" встретила администратора "Ленфильма" Дмитрия Гербачевского. Пара влюбилась, сыграла свадьбу и Татьяна родила первенца — дочь Анну.

Татьяна Кравченко со вторым мужем и дочерью

Однако их семейная жизнь рухнула спустя 6 лет. Между супругами участились конфликты, которые начали перерастать в физическое насилие. После очередной семейной ссоры и побоев Татьяна ушла от мужа.

Татьяна Кравченко и ее единственная дочь Анна

Актриса осталась с единственной дочерью Анной и сосредоточила внимание на карьере. Хотя не оставляла попыток наладить личную жизнь. Во время съемок сериала "Сваты" Татьяна влюбилась в своего экранного мужа, путиниста Федора Добронравова.

Кравченко рассказала, что пыталась его соблазнить и ради этого похудела и сменила прическу, но симпатия оказалась не взаимной, поскольку Добронравов давно в браке.

Татьяна Кравченко пыталась увезти из семьи коллегу по "Сватах"

Сейчас предательнице 71 год и она не тратит больше времени на сердечные дела. Татьяна больше времени уделяет дочери и своей внучке.

