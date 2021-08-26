Alyona Alyona в шоці: український призер Олімпіади зважився на "Танці з зірками"

Станіслав Горуна спробує себе в танцях.

Український каратист Станіслав Горуна, який на Олімпійських іграх в Токіо завоював бронзову нагороду, оголосив на своїй сторінці в Instagram про свою участь в шоу "Танці з зірками".

"Це те, що шокує мене самого. Тому тримаємося, побачимося на паркеті. П.С. Бажаю партнерці багато терпіння", — написав Горуна, прикріпивши проморолик своєї участі в танцювальному проєкті.

Відзначимо, це рішення здивувало багатьох українських знаменитостей, включаючи репершу Alyona Alyona, яка додала "вогню" в стрічку каратиста.

Alyona Alyona відреагувала на участь Станіслава Горуна в шоу

На Олімпійських іграх в Токіо Горуна завоював "бронзу" у ваговій категорії до 75 кг в дисципліні куміте. На наступній Олімпіаді, яка пройде в Парижі, українець точно не зможе поборотися за медалі в карате, адже цей вид спорту виключений з програми літніх Ігор. Після ОІ Горуна відзначився кількома скандальними висловлюваннями, зокрема, він підтримав легкоатлетку Ярославу Магучіх, заявивши, що спорт — поза політикою. Крім того, спортсмен розповів, що не відмовився від своїх президентських амбіцій.