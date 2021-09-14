Ласіцкене відмовилася від зустрічі з Путіним і прокоментувала нове фото з Магучіх

Марія Ласіцкене прокоментувала скандальне фото.

Російська легкоатлетка, олімпійська чемпіонка Токіо зі стрибків у висоту Марія Ласіцкене не прийняла участь у зустрічі президента РФ Володимира Путіна з олімпійцями, а також прокоментувала нове фото з українкою Ярославою Магучіх.

Про це повідомляє ТАСС.

Ласіцкене прийняла рішення продовжити своє легкоатлетичне турне, а не зустрічатися з Путіним, адже для зустрічі з президентом РФ їй би треба знадобилося пройти тривалий карантин і перервати сезон. У підсумку Марія зуміла не тільки стати учасником заключного етапу "Діамантової ліги" в Цюріху, а й перемогти там. До слова, Магучіх стала другою на змаганнях.

Після турніру в Швейцарії українка знову засвітилася на одному фото з росіянкою, викликавши черговий скандал. Магучіх заявила, що на знімку її обіймає не Ласіцкене, а Нікола МакДермотт. До слова, Марія не стала коментувати друге фото з Магучіх, а лише нагадала свої минулі слова. Раніше росіянка заявляла, що її тепле ставлення і повага до Ярослави та інших українок незмінні.

"Телеграф" нагадує, що Ярослава потрапила в скандал на Олімпіаді в Токіо через знімка з Марією. Ця історія дісталася навіть до Міноборони, адже українка є старшим сержантом ВСУ.