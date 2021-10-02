"Що він творить": футболіст "Шахтаря" забив "Динамо" унікальний гол плечем (відео)

У грі юнацьких команд "Динамо" і "Шахтаря" був забитий дивовижний гол.

Матч 10-го туру молодіжної першості України між "Динамо" і "Шахтарем" подарував не тільки забавний коментаторський ляп, але і шикарний гол у виконанні півзахисника "Гірників" Антона Глущенко.

Про це повідомляє прес-служба "Шахтаря" в Twitter.

За рахунку 0:1 на користь донеччан нападник гостей Данило Гончарук зважився на сольний прохід, який в підсумку приніс свої плоди. Форвард пошив у дурні відразу трьох захисників, а потім прострілив у воротарський майданчик. М’яч потрапив у Глущенка, який встиг підставити плече, і круглий опинився в сітці воріт. Кіпер "Динамо" Руслан Нещерет емоційно відреагував на пропущений гол, вдаривши штангу ногою. У підсумку зустріч завершилася з рахунком 0:2, що дозволило "Шахтарю" відірватися у турнірній таблиці першості.

Турнірна таблиця молодіжної першості

Відео голу Глущенка розмістила у себе в соцмережах прес-служба "Шахтаря", зазначивши сольний прохід Гончарука.

🔥 Что творит Гончарук! 🤩 Фантастическое суперсоло и голевой пас на Глущенко в матче с «Динамо» U19! 🧡#Shakhtar #ДинамоШахтер pic.twitter.com/gAccp0tLMy — ⚒FC SHAKHTAR DONETSK (@FCShakhtar) October 2, 2021

"Телеграф" нагадує, що 3 жовтня в Києві відбудеться матч 10-го туру УПЛ, в якому "Динамо" зіграє з "Шахтарем". За грою можна буде спостерігати по ТБ і не тільки. До слова, букмекери визначили фаворита поєдинку.