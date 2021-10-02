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"Що він творить": футболіст "Шахтаря" забив "Динамо" унікальний гол плечем (відео)

Автор
Михайло Корнілов
Дата публікації
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Автор
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"Динамо" U-19 — "Шахтар" U-19 Новина оновлена 02 жовтня 2021, 17:46
"Динамо" U-19 — "Шахтар" U-19

У грі юнацьких команд "Динамо" і "Шахтаря" був забитий дивовижний гол.

Матч 10-го туру молодіжної першості України між "Динамо" і "Шахтарем" подарував не тільки забавний коментаторський ляп, але і шикарний гол у виконанні півзахисника "Гірників" Антона Глущенко.

Про це повідомляє прес-служба "Шахтаря" в Twitter.

За рахунку 0:1 на користь донеччан нападник гостей Данило Гончарук зважився на сольний прохід, який в підсумку приніс свої плоди. Форвард пошив у дурні відразу трьох захисників, а потім прострілив у воротарський майданчик. М’яч потрапив у Глущенка, який встиг підставити плече, і круглий опинився в сітці воріт. Кіпер "Динамо" Руслан Нещерет емоційно відреагував на пропущений гол, вдаривши штангу ногою. У підсумку зустріч завершилася з рахунком 0:2, що дозволило "Шахтарю" відірватися у турнірній таблиці першості.

Турнірна таблиця молодіжної першості
Турнірна таблиця молодіжної першості

Відео голу Глущенка розмістила у себе в соцмережах прес-служба "Шахтаря", зазначивши сольний прохід Гончарука.

"Телеграф" нагадує, що 3 жовтня в Києві відбудеться матч 10-го туру УПЛ, в якому "Динамо" зіграє з "Шахтарем". За грою можна буде спостерігати по ТБ і не тільки. До слова, букмекери визначили фаворита поєдинку.

Теги:
#Футбол #ФК Динамо (Київ) #ФК Шахтар
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