Укр

"Что он творит": футболист "Шахтера" забил "Динамо" уникальный гол плечом (видео)

Автор
Михаил Корнилов
Дата публикации
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Автор
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"Динамо" U-19 - "Шахтер" U-19 Новость обновлена 02 октября 2021, 17:46
"Динамо" U-19 - "Шахтер" U-19

В игре юношеских команд "Динамо" и "Шахтера" был забит удивительный гол.

Матч 10-го тура молодежного первенства Украины между "Динамо" и "Шахтером" подарил не только забавный комментаторский ляп, но и шикарный гол в исполнении полузащитника "Горняков" Антона Глущенко.

Об этом сообщает пресс-служба "Шахтера" в Twitter.

При счете 0:1 в пользу дончан нападающий гостей Даниил Гончарук решился на сольный проход, который в итоге принес свои плоды. Форвард оставил в дураках сразу троих защитников, а затем прострелил во вратарскую. Мяч попал в Глущенко, который успел подставить плечо, и круглый оказался в сетке ворот. Кипер "Динамо" Руслан Нещерет эмоционально отреагировал на пропущенный гол, ударив штангу ногой. В итоге встреча завершилась со счетом 0:2, что позволило "Шахтеру" оторваться в турнирной таблице первенства.

Турнирная таблица молодежного первенства
Турнирная таблица молодежного первенства

Видео гола Глущенко разместила у себя в соцсетях пресс-служба "Шахтера", отметив сольный проход Гончарука.

"Телеграф" напоминает, что 3 октября в Киеве состоится матч 10-го тура УПЛ, в котором "Динамо" сыграет с "Шахтером". За игрой можно будет наблюдать по ТВ и не только. К слову, букмекеры определили фаворита поединка.

Теги:
#Футбол #ФК Динамо (Киев) #ФК Шахтер
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