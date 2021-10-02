"Что он творит": футболист "Шахтера" забил "Динамо" уникальный гол плечом (видео)

В игре юношеских команд "Динамо" и "Шахтера" был забит удивительный гол.

Матч 10-го тура молодежного первенства Украины между "Динамо" и "Шахтером" подарил не только забавный комментаторский ляп, но и шикарный гол в исполнении полузащитника "Горняков" Антона Глущенко.

Об этом сообщает пресс-служба "Шахтера" в Twitter.

При счете 0:1 в пользу дончан нападающий гостей Даниил Гончарук решился на сольный проход, который в итоге принес свои плоды. Форвард оставил в дураках сразу троих защитников, а затем прострелил во вратарскую. Мяч попал в Глущенко, который успел подставить плечо, и круглый оказался в сетке ворот. Кипер "Динамо" Руслан Нещерет эмоционально отреагировал на пропущенный гол, ударив штангу ногой. В итоге встреча завершилась со счетом 0:2, что позволило "Шахтеру" оторваться в турнирной таблице первенства.

Турнирная таблица молодежного первенства

Видео гола Глущенко разместила у себя в соцсетях пресс-служба "Шахтера", отметив сольный проход Гончарука.

🔥 Что творит Гончарук! 🤩 Фантастическое суперсоло и голевой пас на Глущенко в матче с «Динамо» U19! 🧡#Shakhtar #ДинамоШахтер pic.twitter.com/gAccp0tLMy — ⚒FC SHAKHTAR DONETSK (@FCShakhtar) October 2, 2021

"Телеграф" напоминает, что 3 октября в Киеве состоится матч 10-го тура УПЛ, в котором "Динамо" сыграет с "Шахтером". За игрой можно будет наблюдать по ТВ и не только. К слову, букмекеры определили фаворита поединка.