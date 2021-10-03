У Усика мало часу: Ф’юрі, висміюючи Роналду, проговорився про закінчення кар’єри

"Циганський король" вже думає про закінчення кар’єри.

Британський боксер-суперваговик, чемпіон світу за версіями WBC і The Ring Тайсон Ф’юрі, який в ніч на 10-те жовтня захищатиме пояси в поєдинку з американцем Деонтеєм Уайлдером, розповів, що йому належить провести ще 2 поєдинки.

Про це він розповів в інтерв’ю The Sun.

33-річний Ф’юрі також повідомив, що мріє провести поєдинок в Манчестері на "Олд Траффорд". Чемпіон зазначив, що в Манчестері у нього є конкурент — Кріштіану Роналду, який влітку перебрався до місцевого "Ман Юнайтед", і місто для них двох замале. "Циганський Король" також висміяв "жахливі умови", в яких проживає португалець, адже недавно через ситуацію з паливом в Великобританії водій CR7 не зміг за 7 годин заправити авто Кріштіану. Тому Ф’юрі сам живе не в Манчестері, а в Моркамі (місто в північно-західній Англії).

"У мене залишилося 2 поєдинки, але я хотів би повернути титул чемпіона світу саме в Манчестер. Я дуже радий, що Роналду повернувся на "Олд Траффорд", але це місто не досить велике для нас обох. У нас в Моркамі не буває черг за бензином, у нас взагалі не буває пробок", — заявив Ф’юрі.

"Телеграф" нагадує, що Усик зобов’язаний провести реванш з Ентоні Джошуа. У разі перемоги українець може зустрітися з переможцем бою Ф’юрі — Уайлдер, проте чи буде організований такий поєдинок найближчим часом невідомо.

Раніше букмекери оцінили шанси Тайсона і Деонтея в їхньому протистоянні 10 жовтня.