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Календар матчів чемпіонату України на 2021 рік

Автор
Михайло Корнілов
Дата публікації
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Автор
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Вболівальники на стадіоні Новина оновлена 07 жовтня 2021, 13:47
Вболівальники на стадіоні

Великий футбол в Україні триватиме до середини грудня.

У 2021 році в чемпіонаті України, де нещодавно в центральному поєдинку першого кола зійшлися "Динамо" і "Шахтар", залишилося зіграти ще 8 турів. Останні в році поєдинки будуть зіграні 11 грудня (базова дата). Відновиться першість у лютому 2022 року.

Про це повідомляє офіційний сайт УПЛ.

Календар матчів чемпіонату України у 2021 році

Календар матчів 11-го туру УПЛ
Календар матчів 11-го туру УПЛ
Календар матчів 12-го туру УПЛ
Календар матчів 12-го туру УПЛ
Календар матчів 13-го туру УПЛ
Календар матчів 13-го туру УПЛ
Календар матчів 14-го туру УПЛ
Календар матчів 14-го туру УПЛ
Календар матчів 15-го туру УПЛ
Календар матчів 15-го туру УПЛ
Календар матчів 16-го туру УПЛ
Календар матчів 16-го туру УПЛ
Календар матчів 17-го туру УПЛ
Календар матчів 17-го туру УПЛ
Календар матчів 18-го туру УПЛ
Календар матчів 18-го туру УПЛ

"Телеграф" нагадує, що чинним переможцем чемпіонату України з футболу є київське "Динамо", яке здобуло перше за довгий час чемпіонство тільки після приходу румунського тренера Мірчі Луческу, який до цього 12 років тренував донецький "Шахтар". У вересні через скандальні висловлювання фахівця вандали осквернили "зірку" Містера в Донецьку у "Донбас-Арени". Нещодавно з критикою Луческу виступив колишній тренер "Шахтаря" Паулу Фонсека, який через довгий час вперше відповів на слова румунського тренера.

Додамо, що "Шахтар" виграв перший трофей у сезоні у вітчизняному футболі, перемігши "Динамо" в грі за Суперкубок України-2021.

Теги:
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