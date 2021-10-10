Брутальний нокаут в бою Ф’юрі — Вайлдер породив масу мемів (фото)
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У мережі посміялися над підсумками супербою.
Чемпіонський бій Тайсон Ф’юрі — Деонтей Уайлдер завершився ефектною перемогою британця в 11-му раунді. В інтернеті поглумилися над американцем, який опинився в дуже тяжкому нокауті.
Вайлдеру і Ф’юрі також пригадали їх костюми. Деонтей вийшов в образі шамана, а Ф’юрі постав перед публікою у вигляді римського легіонера, оточеного спартанцями.
Вихід Тайсона і Деонтея на ринг:
До слова, "Бронзовий бомбардувальник" на цей раз обійшовся без громіздкого наряду (раніше боксер виправдовувався, що програв другий бій через важкий костюм, — прим. ред.).
У мережі по своєму сприйняли бій Ф’юрі — Вайлдер 3:
Вайлдер в 6-11 раундах:
А ось так британець дивився в очі американцеві перед самим початком поєдинку:
Ф’юрі також пригадали нокдаун:
Вайлдер зауважив, що наближається Ф’юрі:
When wilder sees Fury coming #wilderfury3 pic.twitter.com/vstk2iK3Fm— Dikachukwu👁 (@Diikachi) October 10, 2021
Джошуа ховається від Деонтея і Тайсона:
Прес чемпіона світу вражає:
Відомий рефері з UFC Герб Дін йде рятувати Вайлдера:
Якби бійка між боксерами сталася в магазині:
Вайлдер навіть "засвітився" у "Грі в кальмара":
Що побачив Уайлдер після нокауту:
Американець потрапив в компанію відомих боксерів і бійців, які програли нокаутом:
Деонтей відповідає секунданту, що з ним все в порядку:
Зовнішній вигляд боксерів перед боєм також порадував:
Make them fight in their costumes. #FuryWilder3 pic.twitter.com/I0keBjU6jW— Blake Hammond (@BigRadMachine) October 10, 2021
"Телеграф" нагадує, що на бою Ф’юрі — Уайлдер 3 працювали американські рефері, які на момент зупинки поєдинку віддавали перевагу британцеві. Статистика показала повне домінування Тайсона в ринзі. У нас на сайті можна подивитися відео кращих моментів цієї сутички.
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