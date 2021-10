Брутальний нокаут в бою Ф’юрі — Вайлдер породив масу мемів (фото)

Чемпіонський бій Тайсон Ф’юрі — Деонтей Уайлдер завершився ефектною перемогою британця в 11-му раунді. В інтернеті поглумилися над американцем, який опинився в дуже тяжкому нокауті.

Вайлдеру і Ф’юрі також пригадали їх костюми. Деонтей вийшов в образі шамана, а Ф’юрі постав перед публікою у вигляді римського легіонера, оточеного спартанцями.

Вихід Тайсона і Деонтея на ринг:

До слова, "Бронзовий бомбардувальник" на цей раз обійшовся без громіздкого наряду (раніше боксер виправдовувався, що програв другий бій через важкий костюм, — прим. ред.).

У мережі по своєму сприйняли бій Ф’юрі — Вайлдер 3:

Вайлдер в 6-11 раундах:

А ось так британець дивився в очі американцеві перед самим початком поєдинку:

Ф’юрі також пригадали нокдаун:

Вайлдер зауважив, що наближається Ф’юрі:

When wilder sees Fury coming #wilderfury3 pic.twitter.com/vstk2iK3Fm

Джошуа ховається від Деонтея і Тайсона:

Прес чемпіона світу вражає:

Відомий рефері з UFC Герб Дін йде рятувати Вайлдера:

Якби бійка між боксерами сталася в магазині:

Вайлдер навіть "засвітився" у "Грі в кальмара":

Що побачив Уайлдер після нокауту:

Американець потрапив в компанію відомих боксерів і бійців, які програли нокаутом:

Деонтей відповідає секунданту, що з ним все в порядку:

Зовнішній вигляд боксерів перед боєм також порадував:

Make them fight in their costumes. #FuryWilder3 pic.twitter.com/I0keBjU6jW