Брутальный нокаут в бою Фьюри - Уайлдер породил массу мемов (фото)
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В сети посмеялись над итогами супербоя.
Чемпионский бой Тайсон Фьюри — Деонтей Уайлдер завершился эффектной победой британца в 11-м раунде. В интернете поглумились над американцем, который оказался в тяжелейшем нокауте.
Уайлдеру и Фьюри также припомнили их костюмы. Деонтей вышел в образе шамана, а Фьюри предстал перед публикой в виде римского легионера, окруженного спартанцами.
Выход Тайсона и Деонтея на ринг:
К слову "Бронзовый бомбардировщик" на этот раз обошелся без громоздкого наряда (ранее боксер оправдывался, что проиграл второй бой из-за тяжелого костюма, — прим. ред.).
В сети по своему восприняли бой Фьюри — Уайлдер 3:
Уайлдер в 6-11 раундах:
А вот так британец смотрел в глаза американцу перед самым началом поединка:
Фьюри также припомнили нокдаун:
Уайлдер заметил приближающегося Фьюри:
When wilder sees Fury coming #wilderfury3 pic.twitter.com/vstk2iK3Fm— Dikachukwu👁 (@Diikachi) October 10, 2021
Джошуа прячется от Деонтея и Тайсона:
Пресс чемпиона мира впечатляет:
Известный рефери из UFC Херб Дин идет спасать Уайлдера:
Если бы драка между боксерами произошла в магазине:
Уайлдер даже "засветился" в "Игре в кальмара":
Что увидел Уайлдер после нокаута:
Американец попал в компанию известных боксеров и бойцов, которые проиграли нокаутом:
Деонтей отвечает секунданту, что с ним все в порядке:
Внешний вид боксеров перед боем также порадовал:
Make them fight in their costumes. #FuryWilder3 pic.twitter.com/I0keBjU6jW— Blake Hammond (@BigRadMachine) October 10, 2021
"Телеграф" напоминает, что на бой Фьюри — Уайлдер 3 работали американские рефери, которые на момент остановки поединка отдавали предпочтение британцу. Статистика показала полное доминирование Тайсона в ринге. У нас на сайте можно посмотреть видео лучших моментов этой схватки.
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