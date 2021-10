Брутальный нокаут в бою Фьюри - Уайлдер породил массу мемов (фото)

Чемпионский бой Тайсон Фьюри — Деонтей Уайлдер завершился эффектной победой британца в 11-м раунде. В интернете поглумились над американцем, который оказался в тяжелейшем нокауте.

Уайлдеру и Фьюри также припомнили их костюмы. Деонтей вышел в образе шамана, а Фьюри предстал перед публикой в виде римского легионера, окруженного спартанцами.

Выход Тайсона и Деонтея на ринг:

К слову "Бронзовый бомбардировщик" на этот раз обошелся без громоздкого наряда (ранее боксер оправдывался, что проиграл второй бой из-за тяжелого костюма, — прим. ред.).

В сети по своему восприняли бой Фьюри — Уайлдер 3:

Уайлдер в 6-11 раундах:

А вот так британец смотрел в глаза американцу перед самым началом поединка:

Фьюри также припомнили нокдаун:

Уайлдер заметил приближающегося Фьюри:

When wilder sees Fury coming #wilderfury3 pic.twitter.com/vstk2iK3Fm

Джошуа прячется от Деонтея и Тайсона:

Пресс чемпиона мира впечатляет:

Известный рефери из UFC Херб Дин идет спасать Уайлдера:

Если бы драка между боксерами произошла в магазине:

Уайлдер даже "засветился" в "Игре в кальмара":

Что увидел Уайлдер после нокаута:

Американец попал в компанию известных боксеров и бойцов, которые проиграли нокаутом:

Деонтей отвечает секунданту, что с ним все в порядке:

Внешний вид боксеров перед боем также порадовал:

Make them fight in their costumes. #FuryWilder3 pic.twitter.com/I0keBjU6jW