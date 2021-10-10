Вот почему бокс прекрасен: лучшие моменты боя Фьюри - Уайлдер 3 (видео)

Тайсон Фьюри и Деонтей Уайлдер порадовали фанатов бокса.

Британец Тайсон Фьюри и американец Деонтей Уайлдер провели безумный по накалу страстей поединок за титул WBC в супертяжелом весе. "Цыганский король" в 11-м раунде эффектно нокаутировал представителя США, впервые в карьере защитив чемпионский титул.

Фьюри владел ощутимым преимуществом в бою, которое вылилось в нокдаун американца уже в 3-м раунде. Деонтей, поднявшись, по сути выживал до гонга, а после перерыва "Бронзовый бомбардировщик" в 4-м раунде дважды "уронил" Тайсона. Казалось, камбэк обеспечен, однако не тут то было. После 4-го раунда чемпион так сильно измотал оппонента, что тот практически перестал атаковать и защищаться. Все это вылилось во второй нокдаун Деонтея в 10-м раунде и нокаут — в 11-м.

Лучшие моменты боя Фьюри — Уайлдер 3:

Отметим, статистика боя и судейские записки показали превосходство британца над американцем. Примечательно, что Фьюри решил потроллить Уайлдера прямо во время боя, сидя в перерывах на стуле с изображением лица американца. Добавим, что в андеркарде шоу, которое состоялось в Лас-Вегасе, эффектную победу нокаутом одержал украинец Виктор Выхрист.