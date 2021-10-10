Укр

Знатный тролль: Фьюри сидел на "лице" Уайлдера в победном бою (фото)

Автор
Михаил Корнилов
Дата публикации
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Автор
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Тайсон Фьюри использовал необычный стул между раундами Новость обновлена 10 октября 2021, 11:16
Тайсон Фьюри использовал необычный стул между раундами

Тайсон Фьюри ментально давит на своих оппонентов.

Чемпион мира по версиям WBC и The Ring британец Тайсон Фьюри, который в ночь на 10-е октября в Лас-Вегасе (штат Невада, США) нокаутировал американца Деонтея Уайлдера, использовал необычный стул во время перерывов между раундами.

Об этом сообщает Boxing on BT Sport на своей страничке в Twitter.

По информации источника, во время отдыха между раундами "Цыганский король" сидел на стуле, на котором было изображено лицо Уайлдера. Кроме того, на боксерском табурете красовалась надпись "Бомжара" (так любит называть своих оппонентов Тайсон, — прим. ред.).

Добавим, что Фьюри любит всячески подкалывать соперников, однако, по словам самого боксера, он не сможет потроллить Александра Усика, ведь тот плохо знает английский язык.

Отметим, Фьюри нокаутировал Уайлдера в 11-м раунде, при этом британский боксер сам дважды падал в нокдаун. Статистика боя подтверждает, что Тайсон был намного лучше Деонтея, хотя американские судьи посчитали, что поединок был близким. У нас на сайте доступны видео ключевых моментов схватки, а также полное видео боя.

"Телеграф" напоминает, что на вечере бокса в Лас-Вегасе хорошо проявил себя украинец Виктор Выхрист, нокаутировавший местного боксера.

Теги:
#Бокс #Тайсон Фьюри #Деонтей Уайлдер
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