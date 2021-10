Знатный тролль: Фьюри сидел на "лице" Уайлдера в победном бою (фото)

Чемпион мира по версиям WBC и The Ring британец Тайсон Фьюри, который в ночь на 10-е октября в Лас-Вегасе (штат Невада, США) нокаутировал американца Деонтея Уайлдера, использовал необычный стул во время перерывов между раундами.

Об этом сообщает Boxing on BT Sport на своей страничке в Twitter.

По информации источника, во время отдыха между раундами "Цыганский король" сидел на стуле, на котором было изображено лицо Уайлдера. Кроме того, на боксерском табурете красовалась надпись "Бомжара" (так любит называть своих оппонентов Тайсон, — прим. ред.).

This is @Tyson_Fury's stool that he used between rounds 😅



📸 @CarolinePearce pic.twitter.com/uQuhrpFU4Y