Знатний троль: Ф’юрі сидів на "обличчі" Вайлдера в переможному бою (фото)

Тайсон Ф’юрі ментально тисне на своїх опонентів.

Чемпіон світу за версіями WBC і The Ring британець Тайсон Ф’юрі, який в ніч на 10-е жовтня в Лас-Вегасі (штат Невада, США) нокаутував американця Деонтея Вайлдера, використав незвичайний стілець під час перерв між раундами.

Про це повідомляє Boxing on BT Sport на своїй сторінці в Twitter.

За інформацією джерела, під час відпочинку між раундами "Циганський король" сидів на стільці, на якому було зображено обличчя Вайлдера. Крім того, на боксерському табуреті красувався напис "бомжара" (так любить називати своїх опонентів Тайсон, — прим. ред.).

This is @Tyson_Fury's stool that he used between rounds 😅



📸 @CarolinePearce pic.twitter.com/uQuhrpFU4Y — Boxing on BT Sport 🥊 (@BTSportBoxing) October 10, 2021

Додамо, що Ф’юрі любить всіляко підколювати суперників, однак, за словами самого боксера, він не зможе потролити Олександра Усика, адже той погано знає англійську мову.

Відзначимо, Ф’юрі нокаутував Вайлдера в 11-му раунді, при цьому британський боксер сам двічі падав в нокдаун. Статистика бою підтверджує, що Тайсон був набагато краще за Деонтея, хоча американські судді порахували, що поєдинок був близьким. У нас на сайті доступні відео ключових моментів сутички, а також повне відео бою.

"Телеграф" нагадує, що на вечорі боксу в Лас-Вегасі добре проявив себе українець Віктор Вихрист, який нокаутував місцевого боксера.