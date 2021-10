Знатний троль: Ф’юрі сидів на "обличчі" Вайлдера в переможному бою (фото)

Чемпіон світу за версіями WBC і The Ring британець Тайсон Ф’юрі, який в ніч на 10-е жовтня в Лас-Вегасі (штат Невада, США) нокаутував американця Деонтея Вайлдера, використав незвичайний стілець під час перерв між раундами.

Про це повідомляє Boxing on BT Sport на своїй сторінці в Twitter.

За інформацією джерела, під час відпочинку між раундами "Циганський король" сидів на стільці, на якому було зображено обличчя Вайлдера. Крім того, на боксерському табуреті красувався напис "бомжара" (так любить називати своїх опонентів Тайсон, — прим. ред.).

