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Ось чому бокс прекрасний: кращі моменти бою Ф’юрі — Вайлдер 3 (відео)

Автор
Михайло Корнілов
Дата публікації
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Ф’юрі — Вайлдер 3 Новина оновлена 10 жовтня 2021, 12:02
Ф’юрі — Вайлдер 3

Тайсон Ф’юрі і Деонтей Вайлдер порадували фанатів боксу.

Британець Тайсон Ф’юрі і американець Деонтей Вайлдер провели божевільний за напруженням поєдинок за титул WBC в суперважкій вазі. "Циганський король" в 11-му раунді ефектно нокаутував представника США, вперше в кар’єрі захистивши чемпіонський титул.

Ф’юрі володів відчутною перевагою в бою, яке вилилося в нокдаун американця вже в 3-му раунді. Деонтей, піднявшись, по суті виживав до гонгу, а після перерви "Бронзовий бомбардувальник" в 4-му раунді двічі "уложив" Тайсона. Здавалося, камбек забезпечений, проте не тут то було. Після 4-го раунду чемпіон так сильно вимотав опонента, що той практично перестав атакувати і захищатися. Все це вилилося в другий нокдаун Деонтея в 10-му раунді і нокаут — в 11-му.

Кращі моменти бою Ф’юрі — Вайлдер 3:

Відзначимо, статистика бою і суддівські записки показали перевагу британця над американцем. Примітно, що Ф’юрі вирішив потролити Вайлдера прямо під час бою, сидячи в перерві на стільці з зображенням лиця американця. Додамо, що в андеркарді шоу, яке відбулося в Лас-Вегасі, ефектну перемогу нокаутом здобув українець Віктор Вихрист.

Теги:
#Бокс #Тайсон Ф'юрі #Деонтей Вайлдер
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