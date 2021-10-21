Вакцинований тренер "Баварії" заразився коронавірусом

Наставник пропустив гру з "Бенфікою".

Юліан Нагельсман, головний тренер мюнхенської "Баварії", яка напередодні розгромила "Бенфіку" (0:4) в гостьовому матчі 3-го туру групового раунду Ліги чемпіонів УЄФА сезону 2021/22, здав позитивний тест на COVID-19.

Про це повідомляє прес-служба мюнхенського клубу в Twitter.

За інформацією джерела, 34-річний фахівець захворів, не дивлячись на повний курс вакцинації. Тренер був ізольований від команди і повернеться до Німеччини окремим медичним рейсом, перебуваючи в повній ізоляції. Потім Юліан відправиться додому, де буде ізольований до повного одужання.

Додамо, що тренер не був присутній під час матчу з "Бенфікою", який завершився розгромною перемогою "Баварії". За мюнхенців в цій грі голами відзначилися Лерой Сане (дубль), Роберт Левандовскі і Евертон (автогол).

Відзначимо, "Баварія" є суперником "Динамо" по групі Ліги чемпіонів. Команди вже встигли зіграти гру першого кола в Мюнхені. Тоді "Біло-сині" були просто знищені німецьким колективом з рахунком 5:0. Нагадаємо, в 3-му турі ЛЧ "динамівці" мінімально на виїзді програли "Барселоні" (1:0).

Раніше "Телеграф" повідомляв, що юнацька команда киян зіграла з каталонцями внічию (0:0).