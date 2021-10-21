Вакцинированный тренер "Баварии" заразился коронавирусом

Наставник пропустил игру с "Бенфикой".

Юлиан Нагельсман, главный тренер мюнхенской "Баварии", которая накануне разгромила "Бенфику" (0:4) в гостевом матче 3-го тура группового раунда Лиги чемпионов УЕФА сезона 2021/22, сдал положительный тест на COVID-19.

Об этом сообщает пресс-служба мюнхенского клуба в Twitter.

По информации источника, 34-летний специалист заболел, несмотря на полный курс вакцинации. Тренер был изолирован от команды и вернется в Германию отдельным медицинским рейсом, находясь в полной изоляции. Затем Юлиан отправится домой, где будет изолирован до полного выздоровления.

Добавим, что тренер не присутствовал во время матча с "Бенфикой", который завершился разгромной победой "Баварии". За мюнхенцев в этой игре голами отметились Лерой Сане (дубль), Роберт Левандовски и Эвертон (автогол).

Отметим, "Бавария" является соперником "Динамо" по группе Лиги чемпионов. Команды уже успели сыграть игру первого круга в Мюнхене. Тогда "Бело-синие" были попросту уничтожены немецким коллективом со счетом 5:0. Напомним, в 3-м туре ЛЧ "динамовцы" минимально на выезде проиграли "Барселоне" (1:0).

Ранее "Телеграф" сообщал, что юношеская команда киевлян сыграла с каталонцами вничью (0:0).