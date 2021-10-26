"Чорноморець" — "Шахтар": де і коли дивитись матч 1/8 фіналу Кубка України

"Гірники" стартують у Кубку України.

У середу, 27 жовтня, донецький "Шахтар", який нещодавно зі скандалом обіграв "Ворсклу" (0:2) у чемпіонаті України, проведе гостьовий поєдинок 1/8 Кубка України сезону 2021/22 проти "Чорноморця". Зустріч, яка розпочнеться о 19:30 за київським часом, буде показана у прямому ефірі на телеканалі "Футбол 2".

Про це повідомляє офіційний сайт транслятора.

Матч "Чорноморець" — "Шахтар" пройде на стадіоні "Чорноморець" в Одесі, а пряма трансляція гри в мережі буде також доступна на сервісі oll.tv (необхідна підписка, — прим. ред.). На сайті "Телеграф" за підсумками гри буде доступний повний відеоогляд поєдинку.

Зазначимо, переможець протистояння вирушить до чвертьфіналу турніру. Матчі цієї стадії КУ відбудуться вже наступного року, а фінал Кубка України-2022 заплановано на травень 2022 року. До речі, чинним володарем трофею є київське "Динамо", яке також стартує у турнірі 27 жовтня.

З результатами жеребкування 1/8 Кубка України можна ознайомитись у нас на сайті.

Нагадаємо, "Шахтар" вкрай невдало виступає у Лізі чемпіонів. В останньому єврокубковому поєдинку "Гірники" були нещадно биті "Реалом" (0:5).