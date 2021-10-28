Шевченко заявив, що дав трохи надії українцям під час революції (відео)

Легенда українського футболу поділився спогадами про 2004 рік.

Колишній головний тренер збірної України Андрій Шевченко, який зі скандалом залишив національну команду, поділився спогадами про виграш "Золотого м’яча".

Андрій отримав престижну індивідуальну нагороду у 2004 році за свої виступи у "Мілані". Форвард виграв Скудетто у сезоні 2003/04 і був визнаний найкращим футболістом світу. "Шева" нагадав, що тоді Україна переживала тяжкі часи — Помаранчеву революцію, і його перемога трохи ощасливила співвітчизників. Крім того, Андрій зізнався, що виграш ЗМ – це один із найважливіших моментів у його кар’єрі.

"У 2004 році народився мій перший син – Джордан. Це був один із особливих моментів мого життя. Також цього року в Україні розпочалася Помаранчева революція. Це був важкий момент для моєї країни. Але коли я виграв "Золотий м’яч", це чудове досягнення прийшло до моєї країни. Я дав трохи надії людям і зробив їх щасливими", — заявив Шевченко у ролику.

Зараз Шевченко перебуває без тренерської роботи, колишній футболіст грає в гольф і навіть може виступити за Україну на Олімпійських іграх у цьому виді спорту. Крім того, тренеру вже пропонували роботу, щоправда, сам Андрій неодноразово заявляв, що хоче очолити "Мілан".