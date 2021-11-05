Шанси "Зорі" на євровесну: три найвірогідніші розклади

Наразі луганці мають шість очок.

У четвер відбулися матчі 4-го туру Ліги конференцій. Луганська "Зоря" у своїй зустрічі вдома обіграла болгарський ЦСКА з рахунком 2:0. У паралельній зустрічі "Рома" вдома розписала нічию з норвезьким "Буде-Глімтом" — 2:2.

Після чотирьох турів ситуація виглядає так.

"Телеграф" розглядає три найможливіші варіанти розвитку подій.

Фантастичний: "Зоря" бере очки в Римі та обіграє "Буде-Глімт", а ЦСКА встоїть проти норвежців. (10-12 очок, мінімум друге місце).

Звісно, у такий підсумок віриться слабко, особливо з огляду на те, що для болгарського клубу боротьба за євровесну вже завершилася. Але чудеса трапляються, чому б не цього разу?

Реальний: поразка "Зорі" у Римі, ЦСКА відбирає очки у "Буде-Глімта", а луганчани в останньому турі громять норвежців (9 очок, друге місце за рахунок переваги в особистих зустрічах над норвежцями).

У цьому випадку всі сподівання будуть на болгарський клуб. Якщо він зуміє на виїзді здобути перемогу над "Буде-Глімтом", то луганчанам взагалі буде достатньо з будь-яким рахунком обіграти поточного лідера гурт. Якщо ж нічия — то різниця у три м’ячі нам на допомогу.

Песимістичний: "Зоря" програє у Римі, а "Буде-Глімт" обіграє ЦСКА. Все закінчується за тур остаточно (максимум третє місце, останній тур стає формальністю).

На жаль, такий варіант виключати не можна. Норвежці виглядають дуже добре, а "Рома" після двох невдач явно не проти перед своїми глядачами нарешті покуражитися.

Раніше "Телеграф" розповідав, які перспективи у "Шахтаря" у боротьбі за євровесну.