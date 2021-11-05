Шансы "Зари" на евровесну: три самых вероятных расклада

На данный момент у луганчан шесть очков.

В четверг прошли матчи 4-го тура Лиги конференций. Луганская "Заря" в своей встрече дома обыграла болгарский ЦСКА со счетом 2:0. В параллельной встрече "Рома" дома расписала ничью с норвежским "Буде-Глимтом" — 2:2.

После четырех туров ситуация выглядит следующим образом.

"Телеграф" рассматривает три самых возможных варианта развития событий.

Фантастический: "Заря" берет очки в Риме и обыгрывает "Буде-Глимт", а ЦСКА устоит против норвежцев. (10-12 очков, минимум второе место).

Конечно, в такой итог верится слабо, особенно если учесть, что для болгарского клуба борьба за евровесну уже завершилась. Но чудеса случаются, почему бы не в этот раз?

Реальный: поражение "Зари" в Риме, ЦСКА отбирает очки у "Буде-Глимта", а луганчане в последнем туре громят норвежцев (9 очков, второе место за счет преимущества в личных встречах над норвежцами).

В этом случае все надежды будут на болгарский клуб. Если он сумеет на выезде одержать победу над "Буде-Глимтом", то луганчанам и вовсе будет достаточно с любым счетом обыграть текущего лидера группа. Если же ничья — то разница в три мяча нам в помощь.

Пессимистический: "Заря" проигрывает в Риме, а "Буде-Глимт" обыгрывает ЦСКА. Все заканчивается за тур до конца (максимум третье место, последний тур становится формальностью).

К сожалению, такой вариант исключать нельзя. Норвежцы смотрятся очень хорошо, а "Рома" после двух неудач явно не против перед своими зрителями наконец-то покуражиться.

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