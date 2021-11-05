Шансы "Зари" на евровесну: три самых вероятных расклада
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
- 106
На данный момент у луганчан шесть очков.
В четверг прошли матчи 4-го тура Лиги конференций. Луганская "Заря" в своей встрече дома обыграла болгарский ЦСКА со счетом 2:0. В параллельной встрече "Рома" дома расписала ничью с норвежским "Буде-Глимтом" — 2:2.
После четырех туров ситуация выглядит следующим образом.
"Телеграф" рассматривает три самых возможных варианта развития событий.
Фантастический: "Заря" берет очки в Риме и обыгрывает "Буде-Глимт", а ЦСКА устоит против норвежцев. (10-12 очков, минимум второе место).
Конечно, в такой итог верится слабо, особенно если учесть, что для болгарского клуба борьба за евровесну уже завершилась. Но чудеса случаются, почему бы не в этот раз?
Реальный: поражение "Зари" в Риме, ЦСКА отбирает очки у "Буде-Глимта", а луганчане в последнем туре громят норвежцев (9 очков, второе место за счет преимущества в личных встречах над норвежцами).
В этом случае все надежды будут на болгарский клуб. Если он сумеет на выезде одержать победу над "Буде-Глимтом", то луганчанам и вовсе будет достаточно с любым счетом обыграть текущего лидера группа. Если же ничья — то разница в три мяча нам в помощь.
Пессимистический: "Заря" проигрывает в Риме, а "Буде-Глимт" обыгрывает ЦСКА. Все заканчивается за тур до конца (максимум третье место, последний тур становится формальностью).
К сожалению, такой вариант исключать нельзя. Норвежцы смотрятся очень хорошо, а "Рома" после двух неудач явно не против перед своими зрителями наконец-то покуражиться.
Ранее "Телеграф" рассказывал, какие перспективы у "Шахтера" в борьбе за евровесну.
- Дата публикации
-
- Категория
-
- Дата публикации
-
- Категория
-
- Дата публикации
-
- Категория
-
- Дата публикации
-
- Категория
-
- Дата публикации
-
- Категория
-