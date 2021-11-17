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Воротар збірної України відповів хейтерам після перемоги над боснійцями

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Володимир Лавський Володимир Лавський
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Бущан цього вечора був на висоті
Бущан цього вечора був на висоті

Бущан був визнаний найкращим гравцем зустрічі

Воротар збірної України Георгій Бущан після перемоги над боснійцями (2:0) у відборі на ЧС-2022 розповів своє бачення гри. Завдяки цьому успіху українці посіли друге місце у групі та пробилися до плей-оф відбору.

Наприкінці першого тайму Бущан впорався з ударом упритул захисника боснійців Денніса Хаджикадунича, дозволивши командам піти на перерву за рахунку 0:0.

“Як я це зробив?

Зараз уже можна говорити будь-що. Сталося б протилежне, скрізь писали б, що це моя помилка", — заявив Бущан в ефірі телеканалу "Футбол 1".

Як раніше повідомляв "Телеграф", визначились потенційні суперники збірної України у плей-оф відбору на чемпіонат світу-2022. Президент Української асоціації футболу Андрій Павелко заявив, що в середу відбудеться засідання виконавчого комітету УАФ, де Олександр Петраков буде затверджений головним тренером збірної України. Сам Петраков до цього заявив, що поки що не знає, яке його майбутнє у національній команді.

Теги:
#Збірна України #Георгій Бущан #Відбір на ЧС-2022
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