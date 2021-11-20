У "Дженоа" відреагували на запрошення Шевченка

Від українця чекають добрих результатів.

Нападник "Дженоа" Горан Пандєв відреагував на призначення Андрія Шевченка головним тренером команди.

"На мою думку, прихід Шевченка до "Дженоа" каже, що цей проект перспективний. Андрій — ментальний переможець, він завжди хоче досягати найвищих результатів. Вважаю, збірна України під його керівництвом чудово виступила на Євро, дійшовши до стадії 1/4 фіналу .

Я не хочу погано говорити про колишнього тренера Баллардіні, проте ми програли кілька таких ігор, у яких мали набирати очки. Мені хочеться у своєму останньому сезоні у футболі показати себе якнайкраще разом із "Дженоа", — цитує Пандева журналіст Джанлука Ді Марціо на своєму сайті.

Свій перший офіційний матч "Дженоа" проведе у неділю проти "Роми", яку очолює Жозе Моуріньйо. Початок зустрічі – о 21.45.

Як раніше повідомляв "Телеграф", російського футболіста з кримінальним минулим пропонували до "Дженоа", але тренерський штаб відповів відмовою. 14 листопада Шевченко вже провів перший матч у новій команді, зігравши проти своїх дублерів. На думку відомого українського тренера Йожефа Сабо, зараз є троє українців, яких Шевченко хоче бачити у складі своєї команди.