В "Дженоа" отреагировали на приглашение Шевченко

От украинца ждут хороших результатов.

Нападающий "Дженоа" Горан Пандев отреагировал на назначение Андрея Шевченко главным тренером команды.

"По моему мнению, приход Шевченко в "Дженоа" говорит, что данный проект перспективный. Андрей — ментальный победитель, он всегда хочет добиваться самых высоких результатов. Считаю, сборная Украины под его руководством прекрасно выступила на Евро, дойдя до стадии 1/4 финала.

Я не хочу плохо говорить о бывшем тренере Баллардини, однако мы проиграли несколько таких игр, в которых должны были набирать очки. Мне хочется в своем последнем сезоне в футболе показать себя как можно лучше вместе с "Дженоа", — цитирует Пандева журналист Джанлука Ди Марцио на своем сайте.

Свой первый официальный матч "Дженоа" проведет в воскресенье против "Ромы", которую возглавляет Жозе Моуриньо. Начало встречи — в 21.45.

Как ранее сообщал "Телеграф", российского футболиста с криминальным прошлым предлагали в "Дженоа", но тренерский штаб ответил отказом. 14 ноября Шевченко уже провел первый матч в новой команде, сыграв против своих же дублеров. По мнению известного украинского тренера Йожефа Сабо, сейчас есть три украинца, которых Шевченко хочет видеть в составе своей команды.