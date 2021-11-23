"Динамо" — "Баварія": що ловити київському клубу у домашньому матчі Ліги чемпіонів

Для початку українцям потрібно спробувати забити перший м’яч у євросезоні.

У вівторок "Динамо" на стадіоні НСК "Олімпійський" у Києві проведе зустріч 5-го туру Ліги чемпіонів проти "Баварії". Початок – о 19.45.

Для українського клубу це буде ключове протистояння на даному відрізку сезону.

Турнірна ситуація змушує команду Мірчі Луческу грати лише на перемогу. Навіть нічия у цьому протистоянні значно зменшить шанси "Динамо" на прохід у наступний етап хоч Ліги чемпіонів, хоч Ліги Європи.

Чи реально перемогти "Динамо"? Цілком, хоча мозок і відмовляється приймати таку інформацію. "Аугсбург" на вихідних у чемпіонаті Німеччини показав, що "Баварія" зараз уразлива, і переміг фаворита чемпіонату Німеччини з рахунком 2:1. "Динамо" у своєму нинішньому стані команда плюс-мінус такого ж рівня, як "Аугсбург", тож на папері все виглядає перспективно. Хоча букмекери до київського клубу особливо й не вірять.

Ключові моменти, які, як нам здається, можуть допомогти "Динамо", то це серйозні кадрові втрати німців. Сумарно до Києва не приїхали семеро футболістів із постійного складу. Особняком, звичайно, виглядають втрати Кімміха, Гнабрі та Зюле, які по праву вважаються футболістами основи.

Ще один фактор, який має зіграти на руку, то це підтримка трибун. На ігри УПЛ уболівальників українського клубу вже не затягнеш, але на єврокубки "Олімпійський" забивається пристойно. Глядачі, напевно, гнатимуть команду вперед, сподіваючись побачити як перший гол у нинішньому сезоні єврокубків, так і першу перемогу.

Плюс не забуваємо, що "Динамо" практично не має втрат. Так, давно вже перебувають у лазареті Денис Попов та Артем Бесєдін, але команда навчилася грати без них та досягати позитивного результату.

Цього вечора вівторка в київський клуб потрібно просто вірити, прощатися з єврокубками серйозного рівня до наступної осені поки не хочеться українським уболівальникам. Та й реванш за мюнхенські 0:5 зайвим не буде.

Як раніше повідомляв "Телеграф", напередодні гри проти "Баварії" головний тренер "Динамо" Мірча Луческу поскаржився на суддівство у єврокубках.