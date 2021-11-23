Рус

"Динамо" — "Баварія": що ловити київському клубу у домашньому матчі Ліги чемпіонів

Автор
Володимир Лавський Володимир Лавський
Дата публікації
Читать на русском
Автор
161
"Динамо" у Києві навряд чи буде простіше, ніж у Мюнхені Новина оновлена 23 листопада 2021, 11:09
"Динамо" у Києві навряд чи буде простіше, ніж у Мюнхені

Для початку українцям потрібно спробувати забити перший м’яч у євросезоні.

У вівторок "Динамо" на стадіоні НСК "Олімпійський" у Києві проведе зустріч 5-го туру Ліги чемпіонів проти "Баварії". Початок – о 19.45.

Для українського клубу це буде ключове протистояння на даному відрізку сезону.

Турнірна ситуація змушує команду Мірчі Луческу грати лише на перемогу. Навіть нічия у цьому протистоянні значно зменшить шанси "Динамо" на прохід у наступний етап хоч Ліги чемпіонів, хоч Ліги Європи.

Чи реально перемогти "Динамо"? Цілком, хоча мозок і відмовляється приймати таку інформацію. "Аугсбург" на вихідних у чемпіонаті Німеччини показав, що "Баварія" зараз уразлива, і переміг фаворита чемпіонату Німеччини з рахунком 2:1. "Динамо" у своєму нинішньому стані команда плюс-мінус такого ж рівня, як "Аугсбург", тож на папері все виглядає перспективно. Хоча букмекери до київського клубу особливо й не вірять.

Ключові моменти, які, як нам здається, можуть допомогти "Динамо", то це серйозні кадрові втрати німців. Сумарно до Києва не приїхали семеро футболістів із постійного складу. Особняком, звичайно, виглядають втрати Кімміха, Гнабрі та Зюле, які по праву вважаються футболістами основи.

Ще один фактор, який має зіграти на руку, то це підтримка трибун. На ігри УПЛ уболівальників українського клубу вже не затягнеш, але на єврокубки "Олімпійський" забивається пристойно. Глядачі, напевно, гнатимуть команду вперед, сподіваючись побачити як перший гол у нинішньому сезоні єврокубків, так і першу перемогу.

Плюс не забуваємо, що "Динамо" практично не має втрат. Так, давно вже перебувають у лазареті Денис Попов та Артем Бесєдін, але команда навчилася грати без них та досягати позитивного результату.

Цього вечора вівторка в київський клуб потрібно просто вірити, прощатися з єврокубками серйозного рівня до наступної осені поки не хочеться українським уболівальникам. Та й реванш за мюнхенські 0:5 зайвим не буде.

Як раніше повідомляв "Телеграф", напередодні гри проти "Баварії" головний тренер "Динамо" Мірча Луческу поскаржився на суддівство у єврокубках.

Теги:
#ФК Баварія #Ліга чемпіонів #Прогнози #ФК Динамо (Київ)
Україна може отримати від Штатів міномети, ракети та гелікоптери
Політика
В Україну на тлі загрози вторгнення РФ зібралися військові радники США: що відомо
Дата публікації
Дата публікації
Категорія
Україна може отримати від Штатів міномети, ракети та гелікоптери
В Україну на тлі загрози вторгнення РФ зібралися військові радники США: що відомо
Дата публікації
Категорія
Згорілий автобус
Півсотні туристів згоріли в автобусі живцем: з’явилися перші фото та подробиці аварії в Болгарії
Дата публікації
Категорія
Ганиченко про нову хвилю COVID-19
Нова хвиля коронавірусу відбудеться незабаром: аналітик озвучив прогноз для України
Дата публікації
Категорія
Президент України Володимир Зеленський
Публічна "страта" Зеленського вже почалася: як Україна йшла до "вагнергейту" і що буде далі
Дата публікації
Категорія
Шукатимуть підробки патрульні, а також працівники Держпродспоживслужби та Центру контролю та профілактики хвороб на місцях
В Україні посилюють контроль за ковід-сертифікатами: де перевірятимуть і як покарають порушників