Українка Старікова виграла етап Ліги чемпіонів з велотреку (відео)

Наша співвітчизниця тріумфовала в Лондоні.

Олена Старікова, срібна призерка Олімпійських ігор у Токіо у спринті (велотрек), виграла змагання у кейріні на фінальному етапі Ліги чемпіонів UCI у Великобританії.

Про це повідомляє Федерація велоспорту України у Facebook.

25-річна українка у фіналі змагань, що проходили у Лондоні, випередила канадку Келсі Мітчелл та Марту Байону з Колумбії.

Відео фінального заїзду доступне в мережі:

Додамо, Старікова блискуче виступила на Олімпійських іграх у Токіо, вигравши "срібло" у спринті. Крім того, Олена посіла 4 місце в кейріні.

Довідка : Кейрін — різновид велотрекових перегонів, де фінальному спринту передують кілька кіл зі встановленою швидкістю.

Раніше "Телеграф" повідомляв про перемогу юної українки Ксенії Байло на чемпіонаті світу зі стрибків у воду у Києві.

Крім того, нещодавно українець Олег Жох став дев’ятиразовим чемпіоном світу з армрестлінгу. Ще один українець Петро Маргарінт також завоював золоту медаль на ЧС у Румунії.

Нагадаємо, першу нагороду в біатлоні у сезоні 2021/22 Україні принесла Ірина Петренко на Кубку IBU у Шушені.