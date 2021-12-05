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Українка Старікова виграла етап Ліги чемпіонів з велотреку (відео)

Автор
Михайло Корнілов Михайло Корнілов
Дата публікації
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Автор
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Олена Старікова Новина оновлена 05 грудня 2021, 13:42
Олена Старікова

Наша співвітчизниця тріумфовала в Лондоні.

Олена Старікова, срібна призерка Олімпійських ігор у Токіо у спринті (велотрек), виграла змагання у кейріні на фінальному етапі Ліги чемпіонів UCI у Великобританії.

Про це повідомляє Федерація велоспорту України у Facebook.

25-річна українка у фіналі змагань, що проходили у Лондоні, випередила канадку Келсі Мітчелл та Марту Байону з Колумбії.

Відео фінального заїзду доступне в мережі:

Додамо, Старікова блискуче виступила на Олімпійських іграх у Токіо, вигравши "срібло" у спринті. Крім того, Олена посіла 4 місце в кейріні.

Довідка : Кейрін — різновид велотрекових перегонів, де фінальному спринту передують кілька кіл зі встановленою швидкістю.

Раніше "Телеграф" повідомляв про перемогу юної українки Ксенії Байло на чемпіонаті світу зі стрибків у воду у Києві.

Крім того, нещодавно українець Олег Жох став дев’ятиразовим чемпіоном світу з армрестлінгу. Ще один українець Петро Маргарінт також завоював золоту медаль на ЧС у Румунії.

Нагадаємо, першу нагороду в біатлоні у сезоні 2021/22 Україні принесла Ірина Петренко на Кубку IBU у Шушені.

Теги:
#Велотрек #Олена Старикова
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