"Назвав ватою": відомий український спортсмен побився з депутатом (відео)

Спортивні навички допомогли каратисту.

Відомий український каратист Станіслав Горуна, який нещодавно спробував виправдатися за свою поїздку до Росії під час війни, побився із депутатом на засіданні Львівської районної ради.

Про це повідомляє zaxid.net.

Інцидент стався 23 грудня у залі серед колег. Другим учасником бійки став депутат від "Свободи" Богдан Федун. Горуна є депутатом від "Самопомочі". За інформацією джерела, конфлікт розпочався після того, як Федун назвав спортсмена "ватою". Депутати зчепилися, а за кілька секунд їх розтягли колеги. До слова, каратист зумів повалити більш габаритного "суперника" на підлогу.

Відео інциденту доступне в мережі:

Горуна після "бою" заявив, що його опонент повівся як сопляк, почавши суперечку в публічному місці.

"Він почав кричати, що я "вата". Я йому сказав: "Якби ти був нормальним чоловіком, ти б мені це сказав при особистій зустрічі, коли ми зустрічалися та обговорювали всі ці питання, а не зараз на камеру. А зараз ти поводишся як сопляк", — цитує Горуну zaxid.net.

Повідомляється, що у Федуна були питання до Горуни щодо його поїздки до РФ, а також щодо відсутності спортсмена на засіданнях через участь у шоу "Танці з зірками". До слова, каратист покинув проєкт після 7-го випуску.

Зазначимо, на Олімпійських іграх у Токіо Горуна виграв "бронзу".