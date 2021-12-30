Паралімпійський прорив та неоднозначний футбол: топ-5 головних подій українського спорту у 2021 році

Короткі підсумки за 12 місяців.

Нинішній рік через пандемію коронавірусу став чи не найспортивнішим останнім часом. Цінителі змогли побачити одразу кілька масштабних подій, серед яких для українського глядача особняком стоять Олімпіада та чемпіонат Європи з футболу. Але, як-то кажуть, не ними єдиними.

"Телеграф" в одному тексті зібрав п’ятірку найзначніших подій у світі спорту для українського читача.

Євро-2020 привід пишатися. Чи ні?

Про історичний вихід до 1/4 чемпіонату Європи з футболу пам’ятатимуть і говоритимуть ще дуже довго. І пам’ятати, що того самого автора вирішального гола у ворота Швеції звуть Артем Довбик.

З одного боку, це привід пишатися та радіти. З іншого боку — замислитись, чи все так добре? Ну не може ж тренер збірної піти одразу через нібито відсутність пропозиції від Української асоціації футболу. Слава Богу, вже з Олександром Петраковим пощастило пробитися у "стики" відбору на ЧС-2022, але легких матчів проти Шотландії і, можливо, на переможця пари Уельс — Австрія чекати точно не варто.

На клубному рівні взагалі все пішло не туди

Українські футбольні команди вперше за 14 років не пробилися у єврокубкову весну. Багато хто вже охрестив це провалом, невдачею десятиліття та іншими епітетами. Проте дивуватися такому невпевненому виступу насамперед "Динамо" та "Шахтаря" на міжнародній арені не варто. Відсутність конкуренції у рідному УПЛ не може не позначитися на довгій дистанції, і зараз доводиться пожинати ці плоди. Сподіваємося, з поверненням "Металіста" та "Кривбасу" справи трохи підуть угору.

У боксі все стабільно добре

Де стан справ радує, то це явно в боксі. Олександр Усик став чемпіоном світу у надважкій вазі, хоча це і не його рідна категорія. Тепер українець має битися ще раз у бою-реванші проти Ентоні Джошуа, а далі можна подумати (у разі вдалого результату) і про поєдинок, у якому на кону стоятимуть усі титули у дивізіоні.

Василь Ломаченко про титул може поки що лише мріяти, але крок назустріч трофею він також зробив. Річард Коммі особливо не мав шансів проти одного з найефектніших боксерів незалежно від вагової категорії, і суддівські записки зафіксували незаперечну перевагу українця. Тепер треба чекати, що там вирішить Джордж Камбосос і кого з суперників він вибере собі.

Олімпіада — сумне свято

Від літньої Олімпіади в Україні чекали багато чого, і це логічно. Усі пам’ятають успіхи минулих років, коли Україна традиційно домінувала у боксі, плаванні, стрільбі з різних знарядь та й випадкових медалей було достатньо. На цей раз вистрілити ніхто і не зміг.

Лише Жан Беленюк зумів добути золоту медаль для України, а далі — безліч "бронзи" (12 штук) і лише підсумкове 44-е місце в загальному тоталі. Так низько Україна ще ніколи не падала.

Паралімпіада — наше все

Якщо не пощастило на Олімпіаді, то на Паралімпійських іграх все набагато краще. Рекордні 98 медалей (з яких 24 золоті) дозволили Україні стрибнути одразу на шосте місце у загальному заліку. А справжнім героєм став плавець Максим Кріпак, який приніс країні одразу чотири нагороди найвищої цінності.

Раніше Телеграф намагався розібратися, чому українські футбольні клуби пробили дно в єврокубках.