У Росії зраділи, що Шевченка не буде у збірній Польщі, і згадали Майдан

У Росії боялися такого призначення.

Експрезидент "Спартака" Андрій Червиченко задоволений, що українця Андрія Шевченка, якого нещодавно звільнили з італійської "Дженоа", не призначили на посаду головного тренера збірної Польщі.

Такою думкою Червиченко поділився із виданням "Чемпіонат".

31 січня стало відомо, що новим головним тренером збірної Польщі став Чеслав Міхневич. Червиченко втішило це, адже іншим кандидатом на цю посаду був українець Шевченко. Росіянин заявив, що перемога поляків над Росією під керівництвом "Шеви" сильно б потішила жителів сусідньої країни.

"Дуже добре, що Шевченка не призначили головним тренером Польщі. Програй Росія Польщі Шевченка — наші сусіди радісно скакали б два-три дні на своєму Майдані", — заявив Червиченко.

Зазначимо, полякам належить битися з росіянами у півфінальному раунді плей-офф відбору на ЧС-2022. Стикова гра пройде 24 березня 2022 року.

Раніше повідомлялося, що "Дженоа" хоч і звільнила "Шеву", але українець все ще перебуває на контракті у генуезькому клубі. Вся справа в космічних відступних, які були прописані у контракті.

Нагадаємо, "Шева" знає, як забивати Росії. Гол українського форварда навіть зламав кар’єру кіперу збірної РФ Олександру Філімонову.