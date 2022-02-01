Укр

В России обрадовались, что Шевченко не будет в сборной Польше, и вспомнили Майдан

Автор
Михаил Корнилов Михаил Корнилов
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Андрей Шевченко Новость обновлена 01 февраля 2022, 13:06
Андрей Шевченко

В РФ боялись такого назначения.

Экс-президент "Спартака" Андрей Червиченко доволен, что украинца Андрея Шевченко, которого недавно уволили из итальянской "Дженоа", не назначили на пост главного тренера сборной Польши.

Таким мнением Червиченко поделился с изданием "Чемпионат".

31 января стало известно, что новым главным тренером сборной Польши стал Чеслав Михневич. Червиченко обрадовало это, ведь другим кандидатом на эту должность был украинец Шевченко. Россиянин заявил, что победа поляков над Россией под руководством "Шевы" сильно бы обрадовала жителей соседней страны.

"Очень хорошо, что Шевченко не назначили главным тренером Польши. Проиграй Россия Польше Шевченко — наши соседи радостно скакали бы два-три дня на своем Майдане", — заявил Червиченко.

Отметим, полякам предстоит сразиться с россиянами в полуфинальном раунде плей-офф отбора на ЧМ-2022. Стыковая игра пройдет 24 марта 2022 года.

Ранее сообщалось, что "Дженоа" хоть и уволила "Шеву", но украинец все еще находится на контракте в генуэзском клубе. Все дело в космических отступных, которые были прописаны в контракте.

Напомним, "Шева" знает, как забивать России. Гол украинского форварда даже сломал карьеру киперу сборной РФ Александру Филимонову.

Теги:
#Футбол #Сборная Польши #Сборная России
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