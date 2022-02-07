Олімпіада-2022: розклад змагань 4-го ігрового дня
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Знову сподіваємось на біатлон.
У вівторок, 8 лютого, на Олімпійських іграх у Пекіні в рамках 4-го змагального дня буде розіграно 10 комплектів нагород.
Про це повідомляє офіційний сайт Ігор-2022.
ОЛІМПІАДА-2022: МЕДАЛЬНИЙ ЗАЛІК
Українські вболівальники продовжують сподіватись на медаль у біатлоні. У вівторок відбудуться чоловічі індивідуальні перегони, і якщо наші спортсмени обійдуться без промахів, то цілком можуть розраховувати на високі місця.
Розклад змагань на Олімпійських іграх у Пекіні 8 лютого
Медальні змагання:
- 4:45. Фрістайл, біг-ейр, жінки.
- 5:00. Гірськолижний спорт, супергігант, чоловіки.
- 9:41. Сноуборд, паралельний гігантський слалом, жінки.
- 9:48. Сноуборд, паралельний гігантський слалом, чоловіків.
- 10:30. Біатлон, індивідуальні перегони, чоловіки.
- 12:30. Ковзанярський спорт, 1500 м, чоловіки.
- 13:47. Лижні гонки, спринт, фінал, жінки.
- 14.00. Лижні гонки, спринт, фінал, чоловіки.
- 14:05. Керлінг, мікст, фінал.
- 15:35. Санний спорт, одномісні сани, жінки.
Виступи українців:
- 03:15. Фігурне катання. Поєдинок турніру. Чоловіки. Коротка програма – Іван Шмуратко
- 04:40. Сноубординг. Паралельний слалом-гігант. Кваліфікація – Аннамарі Данча
- 05:00. Гірськолижний спорт. Супер-гігант – Іван Ковбаснюк
- 10.00. Лижна гонка. Спринт – вільний стиль. Кваліфікація – Валентина Камінська, Марина Анцибор, Вікторія Олех
- 10:30. Біатлон. Індивідуальні перегони. Чоловіки – Дмитро Підручний, Артем Прима, Антон Дудченко, Богдан Цимбал
- 10:50. Лижна гонка. Спринт – вільний стиль. Кваліфікація – Олексій Красовський, Руслан Перехода
- 13:50. Санний спорт. Третій та четвертий заїзди – Олена Стецьків, Юліанна Туницька
Нагадаємо, 7 лютого на Олімпіаді в Пекіні було розіграно 9 комплектів нагород, зокрема відбулися жіночі індивідуальні перегони. Крім того, на початку дня спалахнув скандал на хокейному матчі жіночих команд ОКР — Канада (1:6). Канадська сторона не хотіла виходити на лід проти росіянок через відсутність результатів свіжих тестів на коронавірус.
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