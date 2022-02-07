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Олімпіада-2022: розклад змагань 4-го ігрового дня

Автор
Михайло Корнілов Михайло Корнілов
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Олімпійські ігри у Пекіні Новина оновлена 07 лютого 2022, 22:14
Олімпійські ігри у Пекіні

Знову сподіваємось на біатлон.

У вівторок, 8 лютого, на Олімпійських іграх у Пекіні в рамках 4-го змагального дня буде розіграно 10 комплектів нагород.

Про це повідомляє офіційний сайт Ігор-2022.

ОЛІМПІАДА-2022: МЕДАЛЬНИЙ ЗАЛІК

Українські вболівальники продовжують сподіватись на медаль у біатлоні. У вівторок відбудуться чоловічі індивідуальні перегони, і якщо наші спортсмени обійдуться без промахів, то цілком можуть розраховувати на високі місця.

Розклад змагань на Олімпійських іграх у Пекіні 8 лютого

Медальні змагання:

  • 4:45. Фрістайл, біг-ейр, жінки.
  • 5:00. Гірськолижний спорт, супергігант, чоловіки.
  • 9:41. Сноуборд, паралельний гігантський слалом, жінки.
  • 9:48. Сноуборд, паралельний гігантський слалом, чоловіків.
  • 10:30. Біатлон, індивідуальні перегони, чоловіки.
  • 12:30. Ковзанярський спорт, 1500 м, чоловіки.
  • 13:47. Лижні гонки, спринт, фінал, жінки.
  • 14.00. Лижні гонки, спринт, фінал, чоловіки.
  • 14:05. Керлінг, мікст, фінал.
  • 15:35. Санний спорт, одномісні сани, жінки.

Виступи українців:

  • 03:15. Фігурне катання. Поєдинок турніру. Чоловіки. Коротка програма – Іван Шмуратко
  • 04:40. Сноубординг. Паралельний слалом-гігант. Кваліфікація – Аннамарі Данча
  • 05:00. Гірськолижний спорт. Супер-гігант – Іван Ковбаснюк
  • 10.00. Лижна гонка. Спринт – вільний стиль. Кваліфікація – Валентина Камінська, Марина Анцибор, Вікторія Олех
  • 10:30. Біатлон. Індивідуальні перегони. Чоловіки – Дмитро Підручний, Артем Прима, Антон Дудченко, Богдан Цимбал
  • 10:50. Лижна гонка. Спринт – вільний стиль. Кваліфікація – Олексій Красовський, Руслан Перехода
  • 13:50. Санний спорт. Третій та четвертий заїзди – Олена Стецьків, Юліанна Туницька

Нагадаємо, 7 лютого на Олімпіаді в Пекіні було розіграно 9 комплектів нагород, зокрема відбулися жіночі індивідуальні перегони. Крім того, на початку дня спалахнув скандал на хокейному матчі жіночих команд ОКР — Канада (1:6). Канадська сторона не хотіла виходити на лід проти росіянок через відсутність результатів свіжих тестів на коронавірус.

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