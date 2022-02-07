Олімпіада-2022: розклад змагань 4-го ігрового дня

Знову сподіваємось на біатлон.

У вівторок, 8 лютого, на Олімпійських іграх у Пекіні в рамках 4-го змагального дня буде розіграно 10 комплектів нагород.

Про це повідомляє офіційний сайт Ігор-2022.

ОЛІМПІАДА-2022: МЕДАЛЬНИЙ ЗАЛІК

Українські вболівальники продовжують сподіватись на медаль у біатлоні. У вівторок відбудуться чоловічі індивідуальні перегони, і якщо наші спортсмени обійдуться без промахів, то цілком можуть розраховувати на високі місця.

Розклад змагань на Олімпійських іграх у Пекіні 8 лютого

Медальні змагання:

4:45. Фрістайл, біг-ейр, жінки.

5:00. Гірськолижний спорт, супергігант, чоловіки.

9:41. Сноуборд, паралельний гігантський слалом, жінки.

9:48. Сноуборд, паралельний гігантський слалом, чоловіків.

10:30. Біатлон, індивідуальні перегони, чоловіки.

12:30. Ковзанярський спорт, 1500 м, чоловіки.

13:47. Лижні гонки, спринт, фінал, жінки.

14.00. Лижні гонки, спринт, фінал, чоловіки.

14:05. Керлінг, мікст, фінал.

15:35. Санний спорт, одномісні сани, жінки.

Виступи українців:

03:15. Фігурне катання. Поєдинок турніру. Чоловіки. Коротка програма – Іван Шмуратко

04:40. Сноубординг. Паралельний слалом-гігант. Кваліфікація – Аннамарі Данча

05:00. Гірськолижний спорт. Супер-гігант – Іван Ковбаснюк

10.00. Лижна гонка. Спринт – вільний стиль. Кваліфікація – Валентина Камінська, Марина Анцибор, Вікторія Олех

10:30. Біатлон. Індивідуальні перегони. Чоловіки – Дмитро Підручний, Артем Прима, Антон Дудченко, Богдан Цимбал

10:50. Лижна гонка. Спринт – вільний стиль. Кваліфікація – Олексій Красовський, Руслан Перехода

13:50. Санний спорт. Третій та четвертий заїзди – Олена Стецьків, Юліанна Туницька

Нагадаємо, 7 лютого на Олімпіаді в Пекіні було розіграно 9 комплектів нагород, зокрема відбулися жіночі індивідуальні перегони. Крім того, на початку дня спалахнув скандал на хокейному матчі жіночих команд ОКР — Канада (1:6). Канадська сторона не хотіла виходити на лід проти росіянок через відсутність результатів свіжих тестів на коронавірус.