Олимпиада-2022: расписание соревнований 4-го игрового дня

Вновь надеемся на биатлон.

Во вторник, 8 февраля, на Олимпийских играх в Пекине в рамках 4-го соревновательного дня будет разыграно 10 комплектов наград.

Об этом сообщает официальный сайт Игр-2022.

ОЛИМПИАДА-2022: МЕДАЛЬНЫЙ ЗАЧЕТ

Украинские болельщики продолжают надеяться на медаль в биатлоне. Во вторник состоится мужская индивидуальная гонка, и если наши спортсмены обойдутся без промахов, то вполне могут рассчитывать на высокие места.

Расписание соревнований на Олимпийских играх в Пекине 8 февраля

Медальные соревнования:

4:45. Фристайл, биг-эйр, женщины.

5:00. Горнолыжный спорт, супергигант, мужчины.

9:41. Сноуборд, параллельный гигантский слалом, женщины.

9:48. Сноуборд, параллельный гигантский слалом, мужчины.

10:30. Биатлон, индивидуальная гонка, мужчины.

12:30. Конькобежный спорт, 1500 м, мужчины.

13:47. Лыжные гонки, спринт, финал, женщины.

14:00. Лыжные гонки, спринт, финал, мужчины.

14:05. Керлинг, микст, финал.

15:35. Санный спорт, одноместные сани, женщины.

Выступления украинцев:

03:15. Фигурное катание. Одиночный турнир. Мужчины. Короткая программа – Иван Шмуратко

04:40. Сноубординг. Параллельный слалом-гигант. Квалификация – Аннамари Данча

05:00. Горнолыжный спорт. Супер-гигант – Иван Ковбаснюк

10:00. Лыжная гонка. Спринт – свободный стиль. Квалификация – Валентина Каминская, Марина Анцибор, Виктория Олех

10:30. Биатлон. Индивидуальная гонка. Мужчины – Дмитрий Пидручный, Артем Прима, Антон Дудченко, Богдан Цымбал

10:50. Лыжная гонка. Спринт – свободный стиль. Квалификация – Алексей Красовский, Руслан Перехода

13:50. Санный спорт. Третий и четвертый заезды – Елена Стецькив, Юлианна Туницкая

Напомним, 7 февраля на Олимпиаде в Пекине было разыграно 9 комплектов наград, в частности состоялась женская индивидуальная гонка. Кроме того, в начале дня вспыхнул скандал на хоккейном матче женских команд ОКР — Канада (1:6). Канадская сторона не хотела выходить на лед против россиянок из-за отсутствия результатов свежих тестов на коронавирус.