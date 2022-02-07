Олимпиада-2022: расписание соревнований 4-го игрового дня
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Вновь надеемся на биатлон.
Во вторник, 8 февраля, на Олимпийских играх в Пекине в рамках 4-го соревновательного дня будет разыграно 10 комплектов наград.
Об этом сообщает официальный сайт Игр-2022.
ОЛИМПИАДА-2022: МЕДАЛЬНЫЙ ЗАЧЕТ
Украинские болельщики продолжают надеяться на медаль в биатлоне. Во вторник состоится мужская индивидуальная гонка, и если наши спортсмены обойдутся без промахов, то вполне могут рассчитывать на высокие места.
Расписание соревнований на Олимпийских играх в Пекине 8 февраля
Медальные соревнования:
- 4:45. Фристайл, биг-эйр, женщины.
- 5:00. Горнолыжный спорт, супергигант, мужчины.
- 9:41. Сноуборд, параллельный гигантский слалом, женщины.
- 9:48. Сноуборд, параллельный гигантский слалом, мужчины.
- 10:30. Биатлон, индивидуальная гонка, мужчины.
- 12:30. Конькобежный спорт, 1500 м, мужчины.
- 13:47. Лыжные гонки, спринт, финал, женщины.
- 14:00. Лыжные гонки, спринт, финал, мужчины.
- 14:05. Керлинг, микст, финал.
- 15:35. Санный спорт, одноместные сани, женщины.
Выступления украинцев:
- 03:15. Фигурное катание. Одиночный турнир. Мужчины. Короткая программа – Иван Шмуратко
- 04:40. Сноубординг. Параллельный слалом-гигант. Квалификация – Аннамари Данча
- 05:00. Горнолыжный спорт. Супер-гигант – Иван Ковбаснюк
- 10:00. Лыжная гонка. Спринт – свободный стиль. Квалификация – Валентина Каминская, Марина Анцибор, Виктория Олех
- 10:30. Биатлон. Индивидуальная гонка. Мужчины – Дмитрий Пидручный, Артем Прима, Антон Дудченко, Богдан Цымбал
- 10:50. Лыжная гонка. Спринт – свободный стиль. Квалификация – Алексей Красовский, Руслан Перехода
- 13:50. Санный спорт. Третий и четвертый заезды – Елена Стецькив, Юлианна Туницкая
Напомним, 7 февраля на Олимпиаде в Пекине было разыграно 9 комплектов наград, в частности состоялась женская индивидуальная гонка. Кроме того, в начале дня вспыхнул скандал на хоккейном матче женских команд ОКР — Канада (1:6). Канадская сторона не хотела выходить на лед против россиянок из-за отсутствия результатов свежих тестов на коронавирус.
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