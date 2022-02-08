Олімпіада-2022: розклад змагань 5-го ігрового дня

Почнеться медальний день змаганнями фрістайлістів, а завершиться спусками саночників.

У середу, 9 лютого, на Олімпійських іграх у Пекіні відбудеться п’ятий ігровий день, у рамках якого спортсмени розіграють лише 6 комплектів нагород.

Про це повідомляє офіційний сайт Ігор-2022.

ОЛІМПІАДА-2022: МЕДАЛЬНИЙ ЗАЛІК

У середу за медалі змагатимуться фрістайлісти, гірськолижники, сноубордисти, лижники-двоборці, шорт-трекісти та представники санного спорту. На жаль, у жодній із цих дисциплін українці не є реальними претендентами на нагороди.

Розклад змагань на Олімпійських іграх у Пекіні 9 лютого

Медальні змагання:

5:45. Фрістайл, біг-ейр, чоловіки.

7:45. Гірськолижний спорт, слалом, жінки.

9:50. Сноуборд, сноуборд крос, жінки.

13.00. Лижне двоборство. HS-109+ гонка на 10 км.

15:13. Шорт-трек, чоловіки, 1500м.

15:35. Санний спорт, двомісні сани, чоловіки.

Виступи українців:

04:15. Анастасія Шепіленко: Гірськолижний спорт (слалом, перший заїзд)

07:45. Анастасія Шепіленко: Гірськолижний спорт (слалом, другий заїзд)

10.00. Дмитро Мазурчук: лижне двоборство (стрибки з трампліна)

13.00. Дмитро Мазурчук: лижне двоборство (лижні перегони)

14:20. Ігор Стахів/Андрій Лисецький: санний спорт (двійки, перший заїзд)

15:35. Ігор Стахів/Андрій Лисецький: санний спорт (двійки, другий заїзд)

Нагадаємо, 8 лютого на Олімпіаді-2022 відбувся четвертий ігровий день, у рамках якого збірна Швеції вийшла у лідери медального заліку. Крім того, збірна Олімпійського комітету Росії з хокею знову потрапила в масочний скандал. Цього разу росіянки програли Фінляндії, гравці якої грали в медичних масках. Крім того, російська фігуристка вилаялася на камеру через незнання англійської мови, а український фігурист відмовився спілкуватися з пресою про ситуацію в країні.