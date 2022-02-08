Укр

Олимпиада-2022: расписание соревнований 5-го игрового дня

Автор
Михаил Корнилов Михаил Корнилов
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Олимпийские игры в Пекине Новость обновлена 08 февраля 2022, 21:31
Олимпийские игры в Пекине

Начнется медальный день соревнованиями фристайлистов, а завершится спусками саночников.

В среду, 9 февраля, на Олимпийских играх в Пекине состоится пятый игровой день, в рамках которого спортсмены разыграют всего 6 комплектов наград.

Об этом сообщает официальный сайт Игр-2022.

ОЛИМПИАДА-2022: МЕДАЛЬНЫЙ ЗАЧЕТ

В среду за медали сразятся фристайлисты, горнолыжники, сноубордисты, лыжники-двуборцы, шорт-трекисты и представители санного спорта. К сожалению, ни в одной из этих дисциплин украинцы не являются реальными претендентами на награды.

Расписание соревнований на Олимпийских играх в Пекине 9 февраля

Медальные соревнования:

  • 5:45. Фристайл, биг-эйр, мужчины.
  • 7:45. Горнолыжный спорт, слалом, женщины.
  • 9:50. Сноуборд, сноуборд-кросс, женщины.
  • 13:00. Лыжное двоеборье. HS-109 + гонка на 10 км.
  • 15:13. Шорт-трек, мужчины, 1500 м.
  • 15:35. Санный спорт, двухместные сани, мужчины.

Выступления украинцев:

  • 04:15. Анастасия Шепиленко: Горнолыжный спорт (слалом, первый заезд)
  • 07:45. Анастасия Шепиленко: Горнолыжный спорт (слалом, второй заезд)
  • 10:00. Дмитрий Мазурчук: лыжное двоеборье (прыжки с трамплина)
  • 13:00. Дмитрий Мазурчук: лыжное двоеборье (лыжные гонки)
  • 14:20. Игорь Стахив/Андрей Лисецкий: санный спорт (двойки, первый заезд)
  • 15:35. Игорь Стахив/Андрей Лисецкий: санный спорт (двойки, второй заезд)

Напомним, 8 февраля на Олимпиаде-2022 состоялся четвертый игровой день, в рамках которого сборная Швеции вышла в лидеры медального зачета. Кроме того, сборная Олимпийского комитета России по хоккею вновь угодила в масочный скандал. На этот раз россиянки крупно проиграли Финляндии, игроки который играли в медицинских масках. Кроме того, российская фигуристка выругалась на камеру из-за незнания английского, а украинский фигурист отказался общаться с прессой о ситуации в стране.

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#Олимпиада 2022
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