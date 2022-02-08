Олимпиада-2022: расписание соревнований 5-го игрового дня
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Начнется медальный день соревнованиями фристайлистов, а завершится спусками саночников.
В среду, 9 февраля, на Олимпийских играх в Пекине состоится пятый игровой день, в рамках которого спортсмены разыграют всего 6 комплектов наград.
Об этом сообщает официальный сайт Игр-2022.
ОЛИМПИАДА-2022: МЕДАЛЬНЫЙ ЗАЧЕТ
В среду за медали сразятся фристайлисты, горнолыжники, сноубордисты, лыжники-двуборцы, шорт-трекисты и представители санного спорта. К сожалению, ни в одной из этих дисциплин украинцы не являются реальными претендентами на награды.
Расписание соревнований на Олимпийских играх в Пекине 9 февраля
Медальные соревнования:
- 5:45. Фристайл, биг-эйр, мужчины.
- 7:45. Горнолыжный спорт, слалом, женщины.
- 9:50. Сноуборд, сноуборд-кросс, женщины.
- 13:00. Лыжное двоеборье. HS-109 + гонка на 10 км.
- 15:13. Шорт-трек, мужчины, 1500 м.
- 15:35. Санный спорт, двухместные сани, мужчины.
Выступления украинцев:
- 04:15. Анастасия Шепиленко: Горнолыжный спорт (слалом, первый заезд)
- 07:45. Анастасия Шепиленко: Горнолыжный спорт (слалом, второй заезд)
- 10:00. Дмитрий Мазурчук: лыжное двоеборье (прыжки с трамплина)
- 13:00. Дмитрий Мазурчук: лыжное двоеборье (лыжные гонки)
- 14:20. Игорь Стахив/Андрей Лисецкий: санный спорт (двойки, первый заезд)
- 15:35. Игорь Стахив/Андрей Лисецкий: санный спорт (двойки, второй заезд)
Напомним, 8 февраля на Олимпиаде-2022 состоялся четвертый игровой день, в рамках которого сборная Швеции вышла в лидеры медального зачета. Кроме того, сборная Олимпийского комитета России по хоккею вновь угодила в масочный скандал. На этот раз россиянки крупно проиграли Финляндии, игроки который играли в медицинских масках. Кроме того, российская фигуристка выругалась на камеру из-за незнания английского, а украинский фигурист отказался общаться с прессой о ситуации в стране.
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