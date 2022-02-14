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Російський допінг Іграм не завада, або як пройшов 10-й день на Олімпіаді

Автор
Михайло Корнілов Михайло Корнілов
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Олімпіада-2022 Новина оновлена 14 лютого 2022, 16:57
Олімпіада-2022

На Іграх у Китаї пройшов "короткий" день.

У понеділок, 14 лютого, на Олімпійських іграх у Пекіні відбувся 10-й медальний день, в рамках якого розіграли лише 4 комплекти нагород.

"Телеграф" підбиває підсумки 10-го змагального дня.

14 лютого Спортивний арбітражний суд (CAS) виніс вердикт у справі російської фігуристки Каміли Валієвої. CAS не став усувати спортсменку, попри апеляцію Всесвітнього антидопінгового агентства (ВАДА). У результаті представниці збірної Олімпійського комітету Росії (ОКР) дозволили виступити в індивідуальній першості. До цього Валієва допомогла своїй збірній виграти командні змагання на Іграх-2022. Примітно, що всі призери у цих змаганнях не отримають своїх нагород, доки не буде винесено остаточного вердикту у справі Валієвої. Нагадаємо, у пробі Каміли за 25 грудня 2021 року було виявлено заборонений "триметазидин".

Українські спортсмени невдало виступили 14 лютого. Фігуристи Олександра Назарова та Максим Нікітін за підсумками двох програм, а також бобслеїстка Лідія Гунько посіли останні місця. Фристайлістка Ольга Полюк не зуміла подолати кваліфікаційний етап у лижній акробатиці.

Результати українців 14 лютого:

  • Олександра Назарова та Максим Нікітін посіли 20-е місце у танцях на льоду.
  • Лідія Гунько посіла 20-те місце у монобобі.
  • Фристайлістка Ольга Полюк посіла 16-те місце у кваліфікації та не вийшла у фінал з лижної акробатики.

Олімпійськими чемпіонами 14 лютого стали французькі фігуристи Габріела Пападакіс та Гійом Сізерон у танцях на льоду, американська бобслеїстка Кейллі Хамфріс у монобобі, китайська фрістайлістка Сюй Ментао у лижній акробатиці та збірна Австрії зі стрибків з трампліна у командній першості серед чоловіків.

За підсумками ігрового дня збірна Норвегії продовжує лідирувати у медальному заліку.

Нагадаємо, у США жорстко розкритикували рішення CAS по допуску Валієвої до змагань.

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Російський допінг Іграм не завада, або як пройшов 10-й день на Олімпіаді