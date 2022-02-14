Российский допинг Играм не помеха, или как прошел 10-й день на Олимпиаде

На Играх в Китае прошел "короткий" день.

В понедельник, 14 февраля, на Олимпийских играх в Пекине состоялся 10-й медальный день, в рамках которого разыграли всего 4 комплекта наград.

"Телеграф" подводит итоги 10-го соревновательного дня.

14 февраля Спортивный арбитражный суд (CAS) вынес вердикт в деле российской фигуристки Камилы Валиевой. CAS не стал отстранять спортсменку, несмотря на апелляцию Всемирного антидопингового агентства (ВАДА). В итоге представительницы сборной Олимпийского комитета России (ОКР) разрешили выступить в индивидуальном первенстве. До этого Валиева помогла своей сборной выиграть командные соревнования на Играх-2022. Примечательно, что все призеры в этих соревнованиях не получат свои награды, пока не будет вынесен окончательный вердикт в деле Валиевой. Напомним, в пробе Камилы за 25 декабря 2021 года был обнаружен запрещенный "триметазидин".

Украинские спортсмены неудачно выступили 14 февраля. Фигуристы Александра Назарова и Максим Никитин по итогам двух программ, а также бобслеистка Лидия Гунько заняли последние места. Фристайлистка Ольга Полюк не сумела преодолеть квалификационный этап в лыжной акробатике.

Результаты украинцев 14 февраля:

Александра Назарова и Максим Никитин заняли 20-е место в танцах на льду.

Лидия Гунько заняла 20-е место в монобобе.

Фристайлистка Ольга Полюк заняла 16-е место в квалификации и не вышла в финал по лыжной акробатике.

Олимпийскими чемпионами 14 февраля стали французские фигуристы Габриэла Пападакис и Гийом Сизерон в танцах на льду, американская бобслеистка Кейлли Хамфрис в монобобе, китайская фристайлистка Сюй Мэнтао в лыжной акробатике и сборная Австрии по прыжкам с трамплина в командных соревнованиях среди мужчин.

По итогам игрового дня сборная Норвегии продолжает лидировать в медальном зачете.

Напомним, в США жестко раскритиковали решение CAS о допуске Валиевой к соревнованиям.