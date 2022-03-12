Українці виграли 3 медалі у передостанній день Паралімпійських ігор у Пекіні

Українці успішно виступають на Паралімпіаді у Китаї.

У суботу, 12 березня, на 17-й день повномасштабного вторгнення рф в Україну на Паралімпійських іграх у Пекіні пройшов 8-й змагальний день, який подарував Україні три нагороди.

Про це повідомляє пресслужба Національного паралімпійського комітету України у Facebook.

Українські спортсмени виграли 1 золоту та 2 бронзові медалі у лижних перегонах. Чемпіонкою стала Кононова Олександра, бронзовими призерами – Суярко Дмитро з лідером Ніконовичем Олександром та Буй Ірина. Усього на рахунку збірної України 28 медалей (10 золотих, 10 срібних та 8 бронзових), що є національним рекордом.

"Слава Україні! 13 березня – кінцевий день змагань. Збірна виступить у двох естафетах. Вболіваємо за перемогу України!" — повідомили у пресслужбі НЗКУ.

За підсумками 8-го дня Паралімпійських ігор збірна України із 10 золотими нагородами йде на другому місці у медальному заліку, лідирує Китай (18 золотих), на третьому місці Канада (8 золотих).

Медальний залік Паралімпійських ігор у Пекіні

Раніше повідомлялося, що українські паралімпійці за день виграли 9 медалей.