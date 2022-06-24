"росію скасували": депутат держдуми поскаржилася на постер без росіян

У рф образилися на Міжнародний союз ковзанярів

Міжнародний союз ковзанярів (ISU) не став показувати російських фігуристів, яких відсторонили від змагань у своїй публікації про Міжнародний олімпійський день.

На це звернули увагу в росії, зокрема депутат держдуми рф Світлана Журова назвала це "культурою скасування росії", передає ТАСС.

"ISU, мабуть, не хоче ніякої додаткової уваги до того, яку він опублікував фотографію, а також осуду. Але це, звичайно, несправедливо, оскільки всі олімпійські чемпіонки є, а наших ні – це культура скасування росії. Це як є всі письменники, а Толстого та Пушкіна немає. Тому і Щербакової якийсь час для них немає, а потім вона повернеться", — заявила Журова.

Свято відзначалося 23 червня. З цієї нагоди ISU опублікував фото олімпійських чемпіонів Пекіна-2022 з фігурного катання: французів Габріели Пападакіс та Гійома Сізерона (танці на льоду), китайців Веньцзінь Суй та Цун Ханя (парне катання) та американця Нетана Чена (чоловіче катання), а про Ганну Щербакову (жіноче катання) та збірну Олімпійського комітету росії, яка виграла "золото" у командному турнірі, позабули.

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До речі, МОК досі не нагородив медалістів командного олімпійського турніру через допінг-скандал навколо росіянки Камілі Валієвою, яка виступала за команду ОКР. Розслідування у цій справі триває.

Раніше повідомлялося, що у фігурному катанні підняли віковий ценз для участі в дорослих турнірах, що дуже не сподобалося дружині прессекретаря президента росії Дмитра Пєскова.

Нагадаємо, російського фігуриста "кинули" на десятки мільйонів, скориставшись війною в Україні.