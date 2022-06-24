"Українці їздять у нас на машинах розкішних марок": у Чехії здивувалися біженцям з України
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Функціонер не розуміє такої поведінки деяких українців
У Чехії не заборонятимуть місцевим хокеїстам виступати в росії, попри повномасштабне вторгнення рф в Україну, яке триває уже 121 день.
Про це заявив новий президент Федерації хокею Чехії Алоїс Гадамчик, передає sport.cz.
Примітно, що Гадамчик, говорячи про війну в Україні, розповів, що українці їздять у Чехії на розкішних автомобілях. При цьому йому шкода вбитих на війні людей та постраждалих дітей.
"Політика — це л**но. Я не знаю всіх об’єктивних причин того, що відбувається в Україні. Але найголовніше для мене те, що від подібного завжди страждають невинні люди. Мені боляче і сумно бачити вбитих людей і дітей, які страждають. Але потім українці їздять у нас на машинах розкішних марок? Цікаво, що вони тут, а не вдома. Я не згоден з тим, що відбувається в Україні. Але заборонити нашим хокеїстам грати в росії? Я б не став цього робити", — заявив Гадамчик.
Додамо, що Алоїс підтримує рішення про усунення збірної рф від чемпіонату світу, хоча йому шкода російських спортсменів.
"Те, що росіяни не можуть грати на чемпіонатах світу, правильно з моральної точки зору. З іншого боку, чемпіонат постраждав. І ці гравці не винні. Вони можуть сказати путіну, що вони з ним не погоджуються, але це все, що вони можуть зробити, – сказав Гадамчик.
Нагадаємо, в росії після усунення збірної з хокею від ЧС почалася істерика. Раніше повідомлялося, що у радянського хокеїста несподівано стався "напад патріотизму" до росії.