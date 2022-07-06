"Створити світ без росії не вийде": в рф не розуміють, чому проти них ополчилися

У росії продовжують не помічати війну в Україні

Заслужений тренер СРСР із фігурного катання Тетяна Тарасова, яка нещодавно накинулася на американців, прокоментувала ситуацію у російському спорті.

Відповідний коментар тренера, яка незадоволена тим, що російських атлетів у більшості видів спорту усунули від міжнародних змагань, доступний на RT. Тетяна, мабуть, щиро не розуміє, чому так відбувається.

Тарасова заявила, що світ без росії не впорається. Крім того, тренер вважає російських спортсменів найкращими.

"Думаю, гірше, ніж зараз є, вже не буде. У нашій країні не припинять розвивати спорт. А створити світ без нас не вийде", — заявила Тарасова.

Тетяна також відреагувала на рішення 35 країн посилити санкції щодо росії у сфері спорту.

"Я просто в шоці! Для чого вони це роблять? Навіщо? Наші хлопці найкращі. Бажаю їм терпіння. У них все буде", – цитує Тарасову "Спорт-Експрес".

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Раніше повідомлялося, що Тарасова жорстко образила поляків через санкції щодо російського спорту.

Нещодавно радянський чемпіон раптово закликав їхати з рф, де панує беззаконня.