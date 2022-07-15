"А раптом росіяни прийдуть, ще й мером стане": екстренер Кличка висловився про позицію Ломаченка (відео)

Боксеру дісталося за мовчання під час війни

Екстренер легенди боксу Володимира Кличка Сергій Городнічов, який нещодавно розкритикував Василя Ломаченка за мовчання після ударів рф по Одеській області, знову пройшовся по боксеру-легковаговику.

Відповідне інтерв’ю Городнічова є на YouTube-каналі "Тайк Майсон". Сергій вважає, що Loma просто боїться публічно висловлювати свою позицію щодо війни.

Тренер зазначив, що Ломаченко є публічною людиною з мільйонною армією фанатів, проте його мовчання під час війни викликає багато запитань. Городнічова не переконав навіть вступ боксера до тероборони на початку повномасштабного вторгнення росії.

"Дивіться, підривають ваш будинок чи сусіда, на вашій вулиці, у вашому селі чи місті. Ви позицію якусь можете висловити? Наприклад, ви чи підтримуєте, чи проти.

Вася промовчав, нічого не сказав. Просто виклав відео, та й усе. Потім, коли закінчиться війна, діти спитають: "Тату, а що ти робив? З ким ти був?" Потім відповідатиме своїм дітям.

Нехай хлопці, які це дивляться, пишуть образи, подумають і вирішать для себе, хто він для них — добрий спортсмен, боксер, патріот чи не патріот.

Нехай вирішують, це ж їхній улюбленець. Вони там йому заносять хвіст, люблять прямо. Нехай вигороджують його: "Це його особиста справа". Це моя теж особиста справа. Я хочу – підтримую, хочу – не підтримую.

Але хто ми, звичайні люди, та Вася, зірка боксу, особистість, яка може повести за собою мільйони фанатів? "Пацани, я з вами, за Україну" — можна хоча б це сказати?

Він боїться сказати. Страх. Аж раптом прийдуть? Оп — і все, ще мером міста стане", — сказав Городнічов.

Зазначимо, Ломаченко відмовився від чемпіонського бою з Джорджем Камбососом та залишився в Україні. У підсумку австралієць провів поєдинок з Девіном Хейні, поступившись американцеві по очках.