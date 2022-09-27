Україна — Шотландія: три причини, чому нам потрібна перемога

Українцям потрібно обігравати шотландців, щоб підвищити свої шанси потрапити на Євро-2024

Сьогодні збірна України зіграє проти Шотландії завершальний поєдинок групового етапу Ліги націй. На нашому сайті йде пряма трансляція матчу Україна — Шотландія.

Для підопічних Олександра Петракова результат надважливий. І результат один – перемога. Для цього є три причини.

Наша збірна повернеться до елітного дивізіону Ліги націй. Переможець групи Ліги націй отримає додатковий шанс поборотися за путівку до фінальної частини Євро-2024 у плей-офф, якщо не потрапить на чемпіонат Європи через кваліфікацію. Перемога над Шотландією гарантує Україні другий кошик під час жеребкування відбору на Євро-2024. А це можливість убезпечити себе від топових команд рівня Англії. Варто уточнити, що поразка чи нічия залишають шанси Україні потрапити до другого кошика як найкраща друга команда Дивізіону В, але для цього потрібен збіг кількох результатів.

До речі, матч Україна – Шотландія покажуть безкоштовно одразу на кількох платформах.

Раніше ми писали, що головним мотиватором збірної України став чемпіон світу з боксу Олександр Усик. Боксер прийшов на тренування національної команди.