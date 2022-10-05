Це треба бачити: переможний кидок українки на чемпіонаті світу (відео)

Українки наблизилися до виходу до плей-офф

Українці ударно виступають не лише у баскетболі, а й у дисципліні 3х3. Жіноча молодіжна збірна України U-23 виграла дві стартові гри на чемпіонаті світу у цьому виді спорту.

Про це повідомляє Федерація баскетболу України на своєму офіційному сайті. Спочатку українки обіграли команду Єгипту, а згодом в овертаймі переграли господарок турніру — румунок.

У першому турі підопічні Володимира Холопова обіграли Єгипет з рахунком 16:9, хоч і змусили уболівальників похвилюватися. У другому турі наші дівчата дали бій команді Румунії. Українки ударно почали — 5:0 та 8:3, але потім суперниці зуміли поступово наблизитися до нашої команди, і зрештою зрівняти рахунок за 24 секунди до кінця основного часу — 13:13. В овертаймі Анжеліка Ляшко із непростої ситуації забила переможний дальній кидок — 13:15 (ВІД) на користь "Жовто-синіх".

З двома перемогами над основними конкурентами Україна зробила серйозну заявку на вихід із групи. Ще два матчі групової стадії українки проведуть 7 жовтня.

Додамо, чоловіча молодіжна збірна України у першому турі обіграла команду Нідерландів з рахунком 8:13, а у другому поступилася французам — 22:9.

Раніше в росії суд виніс суворий вирок американській баскетболістці. Тепер рф торгується зі США із цього приводу.

Нагадаємо, баскетболіст збірної росії послав російський клуб через Україну.