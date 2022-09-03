Збірна України на останніх секундах вирвала перемогу над Естонією на Євро-2022 з баскетболу (відео)

Українці виграли два матчі поспіль

У суботу, 3 вересня, збірна України з баскетболу після перемоги над Великою Британією (90:61) провела свій другий матч на чемпіонаті Європи-2022 проти Естонії.

Українці зуміли здобути мінімальну перемогу, вирвавши перемогу в останній чверті, повідомляє Федерація баскетболу України у Facebook. Підсумковий рахунок 73-74 (21:15, 14:16, 26:23, 12:18) на користь "Жовто-синіх".

Найрезультативнішим гравцем матчу став Святослав Михайлюк – 18 очок, 4 підбирання, 2 передачі. Цей успіх дозволив нашій команді стати проміжним лідером у групі С. "Жовто-сині" випереджають Хорватію, Італію, Грецію, Естонію та Велику Британію. У плей-офф вийдуть по 4 найкращі команди з групи.

Турнірне становище команд у групі С

Турнірне становище команд у групі С

Повне відео матчу Естонія — Україна

Додамо, що наступного туру українці зіграють проти Італії. Цей матч відбудеться у понеділок, 5 вересня, початок — о 22:00 за київським часом. Всі ігри нашої команди на цьому турнірі можна подивитися на телеканалі та YouTube-каналі Xsport.

Нагадаємо, ЧЄ-2022 з баскетболу відбудеться з 1 по 18 вересня у чотирьох країнах Європи: Німеччині, Грузії, Італії та Чехії. У турнірі беруть участь 24 збірні.

Раніше баскетболіст збірної росії послав російський клуб через війну в Україні. Нагадаємо, російські клуби були виключені з Євроліги — найпрестижнішого баскетбольного єврокубка.