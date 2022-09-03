Сборная Украины на последних секундах вырвала победу у Эстонии на Евро-2022 по баскетболу (видео)

Украинцы выиграли два матча подряд

В субботу, 3 сентября, сборная Украины по баскетболу после победы над Великобританией (90:61) провела свой второй матч на чемпионате Европы-2022 против Эстонии.

Украинцы сумели добыть минимальную победу, вырвав победу в последней четверти, сообщает Федерация баскетбола Украины в Facebook. Итоговый счет 73-74 (21:15, 14:16, 26:23, 12:18) в пользу "Желто-синих".

Самым результативным игроком матча стал Святослав Михайлюк – 18 очков, 4 подбора, 2 передачи. Этот успех позволил нашей команде стать промежуточным лидером в группе С. "Желто-синие" опережают Хорватию, Италию, Грецию, Эстонию и Великобританию. В плей-офф выйдут по 4 лучших команды из группы.

Турнирное положение команд в группе С

Турнирное положение команд в группе С

Полное видео матча Эстония — Украина

Добавим, что в следующем туре украинцы сыграют против Италии. Этот матч состоится в понедельник, 5 сентября, начало — в 22:00 по киевскому времени. Все игры нашей команды на этом турнире можно посмотреть на телеканале и YouTube-канале Xsport.

Напомним, ЧЕ-2022 по баскетболу состоится с 1 по 18 сентября в четырех странах Европы: Германии, Грузии, Италии и Чехии. В турнире принимают участие 24 сборные.

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