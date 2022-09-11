Збірна України покидає Євробаскет, поступившись у емоційному матчі Польщі (відео)

Українці попрощалися з Євробаскетом-2022

У неділю, 11 вересня, збірна України з баскетболу провела матч 1/8 фіналу чемпіонату Європи-2022 проти Польщі.

Зустріч відбулася у Берліні та завершилася з рахунком 86:94 (21:24, 24:18, 22:27, 19:25) на користь Польщі передає Федерація баскетболу України у Facebook. Таким чином, команда Польщі у чвертьфіналі Євро-2022 зіграє зі Словенією.

Ключовою стала остання чверть, де українці спочатку відпустили поляків у відрив, а потім у нервовій кінцівці поєдинку практично наздогнали суперників. На жаль, реалізація підвела "Жовто-синіх", і до наступної стадії турніру вирушить саме команда Польщі.

Повне відео матчу Україна — Польща

Сітка чемпіонату Європи-2022 з баскетболу

Групова стадія Євробаскету-2022 проходила на території чотирьох країн — Німеччини, Чехії, Італії та Грузії. Плей-офф та фінал пройдуть у Берліні. Вирішальну гру заплановано на 18 вересня.

Збірна України вийшла зі своєї групи із другого місця, набравши 8 очок. Нагадаємо, в 1-му матчі групового раунду українці розгромили команду Великої Британії (90:61), а потім у важкому поєдинку здолали естонців (73-74). У 3-му турі "Жовто-сині" здобули вольову перемогу над Італією (73:84). У заключних матчах групової стадії наша команда поступилася Греції (99:79) та Хорватії (90:85).