Зірка НБА знищила збірну України на Євро-2022 (відео)

Янніс Адетокунбо у складі команди Греції провів шикарний матч

У вівторок, 6 вересня, збірна України з баскетболу поступилася команді Греції у матчі 4-го туру групового раунду чемпіонату Європи-2022.

Про це повідомляє федерація баскетболу України. Підсумковий рахунок — 99:79 (23:20, 16:26, 32:11, 28:22) на користь греків.

Українці дали бій іменитішим суперникам. Ключовою стала третя чверть, де греки знищили нашу команду. У складі Греції виділявся Янніс Адетокунбо, який виступає в НБА за "Мілуокі Бакс". На рахунку важкого форварда 41 очко. У лідера збірної України, Святослава Михайлюка, 16 очок.

Повне відео матчу Євро-2022 з баскетболу Греція — Україна

Українці та греки з’ясовували, хто очолить групу С після 4-го туру. Після перемоги Греція гарантувала собі вихід у плей-офф ЧЄ-2022 з першого місця. До речі, з групи вийдуть 4 найкращі команди. Збірна України після трьох перемог також гарантувала собі участь у плей-офф.

Турнірне становище команд у групі С на Євробаскеті-2022

Нагадаємо, в 1-му матчі групового раунду українці розгромили команду Великої Британії (90:61), а потім у важкому поєдинку здолали естонців (73-74). У 3-му турі "Жовто-сині" здобули вольову перемогу над Італією (73:84).