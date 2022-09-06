Греція — Україна: онлайн-трансляція матчу Євро-2022 з баскетболу (відео)

У поєдинку вирішиться доля першого місця у групі

У вівторок, 6 вересня, у Мілані (Італія) на арені "Форум ді Асаго" збірна України, яка ударно виступає на ЧЄ-2022 з баскетболу, зіграє матч 4-го туру групового раунду проти Греції.

Пряма відеотрансляція поєдинку доступна на YouTube-каналі Xsport. Зустріч розпочнеться о 18:00 за київським часом.

Онлайн відеотрансляція матчу Євро-2022 з баскетболу Греція — Україна

Українці та греки поки що без поразок виступають на Євробаскеті-2022. Переможець поєдинку очолить групу С і з великою ймовірністю вийде у плей-офф ЧЄ-2022 з першого місця. До речі, з групи вийдуть 4 найкращі команди. Збірна України після трьох перемог поспіль гарантувала собі участь у плей-офф. Греція також забезпечила собі вихід із групи.

Турнірне становище команд у групі С на Євробаскеті 2022

Нагадаємо, у 1-му матчі групового раунду українці розгромили команду Великої Британії (90:61), а потім у важкому поєдинку здолали естонців (73-74). У третьому турі "Жовто-сині" здобули вольову перемогу над Італією (73:84).

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